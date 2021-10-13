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最強天文望遠鏡韋伯 NASA年底將發射

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
哈伯天文望遠鏡的繼任者要來了，韋伯望遠鏡已經在13日送到預計發射地圭亞那，準備於12月18日升空。(photo from Wikimedia)
哈伯天文望遠鏡的繼任者要來了，韋伯望遠鏡已經在13日送到預計發射地圭亞那，準備於12月18日升空。(photo from Wikimedia)

哈伯天文望遠鏡的繼任者韋伯準備上崗！科學家為研究宇宙的星系演進，能看到遠達百億光年外的天文望遠鏡是重要工具，服役30年以上的哈伯望遠鏡成果斐然，NASA早在1996年就開始計畫繼任者，最終，斥資百億美元高價、延宕十多年的韋伯望遠鏡，在13日終運到發射目的地法屬圭亞那，預期在12月18日發射，被期待能捕捉到135億年前的星系圖。

哈伯望遠鏡繼任者

過去30年內，哈伯望遠鏡在天文觀測、宇宙演進推測中，扮演極為重要的角色，哈伯估算出宇宙的年齡是137億年，更在2012年的哈伯極深空照片，拍下132億年前的星系樣貌，至今仍是目前可見光可視宇宙最遠處，幫助科學家推測宇宙初始的情況與演進史。NASA在哈伯成功之後，迅速在1996年著手計畫其繼任者：韋伯望遠鏡。

根據《英國廣播公司》報導，備受天文學界期待、斥資百億美元的韋伯望遠鏡，配有現役所有太空望遠鏡無可匹敵的硬體設備，包含那個直徑6.5公尺、分割成18面鏡片的主鏡，韋伯的前輩哈伯，主鏡直徑也才2.4公尺，強大的硬體讓科學家預估，韋伯能更上一層樓、拍下135億年前的宇宙，賦予的主要任務就是調查宇宙大爆炸理論的殘存紅外線證據。

一波三折的發射任務

由於本體過大，韋伯望遠鏡8月在加州洛杉磯的工廠拆解，送進運輸船通過巴拿馬運河，13日正式到達預定的發射地：法屬圭亞那，隨後還需要工程人員重組，並檢查是否在運輸途中有損壞，至少需要約兩個月做發射準備，目前按計劃，應能在12月18日發射。

事實上，韋伯望遠鏡發射日期多次延宕，最早在1996年NASA的「新世代太空望遠鏡計畫」開工時，是預計在2007年就把它推上空、接班哈伯望遠鏡，2002年確定命名為韋伯、用以紀念阿波羅登月計劃的第二任署長韋伯（James Webb），然而，先是成本造價嚴重超支，延後到2011年，隨後又差點因為技術問題腰斬，所幸再大幅更改設計後，2016年開始有效率地施工，去年工程收尾，再經過測試出包、疫情干擾後，終於即將迎來升空。

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星系 NASA 太空

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