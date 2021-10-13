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哥倫布被逐出墨西哥 換女原住民雕像
在反省殖民與特權的思潮下，墨西哥城的哥倫布雕像將撤換為原住民女性的雕塑。但此舉卻引起不同的爭論與看法，部分民眾說，此舉忽略西班牙在墨西哥建國的重要性，將西班牙逐出墨西哥的歷史。墨西哥市長勞迪婭則認為，這是在墨西哥最繁華的大道上所進行的「去殖民化」運動。
神秘的原住民女性
《衛報》報導，墨西哥城著名的改革大道上，哥倫布的雕像即將被一名神秘的原住民婦女雕像替代。該年輕女子的雕像出土於墨西哥的沿岸低區，依據發現她的村莊 Amajac 來命名，但雕像的真實身分依舊是個謎。此雕像大小約為60公分，市政府製作了一個三倍大小的兩公尺複製品，取代原本的哥倫布雕像。
哥倫布殖民象徵
《半島電視台》報導，在去年10月墨西哥民眾發起抗議活動時，並拆除了哥倫布與四位天主教修士的雕像，此舉被視為回應當時「黑人的命也是命」抗議活動，是對殖民歷史與奴隸制度進行反思。
雖然哥倫布雕像已在抗議活動後修復完成，但名為 Amajac 的年輕女人雕像將取代他，放置在他原本的基座之上。
更換哥倫布雕像的計劃引起部分民眾的批判，認為這是試圖將西班牙趕出墨西哥的歷史，忽略西班牙在墨西哥建國時發揮的文化、建設功能。伊比利亞美洲大學的歷史學家塞莫說，墨西哥是西班牙與原住民文化結合的想法即將告終。
墨西哥城市長克勞迪婭在今年提及「500 年的原住民運動」的重要性，並提議用原住民婦女的形象取代哥倫布，並表示該雕像將成為墨西哥改革大道上「去殖民化」的象徵。
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