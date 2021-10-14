紐西蘭罹癌女模截肢大腿骨 留下小腿骨反轉「腳變膝蓋」

紐西蘭28歲模特兒、作家奎因（Jessica Quinn）8歲時罹癌不得不截肢，醫生將她的「右腳當膝蓋」以固定義肢。

醫生當時切除她的大腿骨，留下小腿和腳，再旋轉小腿骨，讓她的腳變成義肢的關節。

奎因回想發現病徵前，她站在一個足球上想保持平衡、炫耀一下，豈料竟摔斷大腿骨。她花了3、4個月復原，但當時醫護人員並沒察覺骨頭碎裂的原因。奎因的傷遲遲沒有痊癒，一走路就很痛，透過檢查才確診為骨肉瘤（osteosarcoma）。

隨後她接受了化療療程，並住院數個月。最終醫師宣布「截肢」是挽救她生命的唯一方法。

醫師考量她的大腿骨之前摔斷損傷，手術可能會造成癌症擴散，決定留下、並旋轉完好的小腿，讓她成為紐西蘭第1位成功接受這種截肢手術的患者。

奎因多年來都努力適應自己的身體與生活。她因為身體的限制，很難再從事喜歡的團體運動競賽，但她將熱情投入到藝術和設計中，並在社群平台鼓勵粉絲以平常心面對自己的狀態。

奎因說：「我們都在跟自己的身體搏鬥。我不得不接受自己的身體，不然生活會過得很痛苦。」