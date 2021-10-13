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影／神準！女看大聯盟棒球比賽 用義肢接球成功

聯合新聞網 / 綜合報導
女用義肢接球成功。圖／取自tiktok
女用義肢接球成功。圖／取自tiktok

美國27歲女性法蘭德雷絲（Shannon Frendreis）日前去看美國職棒大聯盟球賽，神奇地拿右腿義肢一把接住球。許多網友讚嘆：「這是賽事最亮點！」

她將這段經歷放到社群平台上，寫下標題：「5罐啤酒下肚後，把腿脫下來接球似乎是個好主意。」

法蘭德雷絲受訪時表示：「起先我跟朋友只是在開玩笑，看我們能否引起大家的注意，就在空中晃動義肢幾分鐘。結果球員真的真的把球丟給我們，第1次嘗試就成功。」

法蘭德雷絲的影片吸引超過340萬瀏覽人次，連美國冰球聯盟隊伍達拉斯星隊也留言誇她是「明日之星」。

法蘭德雷絲指出親友都覺得這件事太酷了，並透露會好好保存這個「紀念品」，持續為她支持的隊伍加油。

@shannonnkay

Five beers in, and taking my leg off to catch a ball seemed like a great idea ##fypシ ##mlb ##chicago ##barstoolsports ##amputeelife @barstoolsports

♬ original sound - Shannon Frendreis

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美國 義肢 大聯盟

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