影／神準！女看大聯盟棒球比賽 用義肢接球成功
美國27歲女性法蘭德雷絲（Shannon Frendreis）日前去看美國職棒大聯盟球賽，神奇地拿右腿義肢一把接住球。許多網友讚嘆：「這是賽事最亮點！」
她將這段經歷放到社群平台上，寫下標題：「5罐啤酒下肚後，把腿脫下來接球似乎是個好主意。」
法蘭德雷絲受訪時表示：「起先我跟朋友只是在開玩笑，看我們能否引起大家的注意，就在空中晃動義肢幾分鐘。結果球員真的真的把球丟給我們，第1次嘗試就成功。」
法蘭德雷絲的影片吸引超過340萬瀏覽人次，連美國冰球聯盟隊伍達拉斯星隊也留言誇她是「明日之星」。
法蘭德雷絲指出親友都覺得這件事太酷了，並透露會好好保存這個「紀念品」，持續為她支持的隊伍加油。
@shannonnkay
Five beers in, and taking my leg off to catch a ball seemed like a great idea ##fypシ ##mlb ##chicago ##barstoolsports ##amputeelife @barstoolsports♬ original sound - Shannon Frendreis
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言