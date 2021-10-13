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咖啡加美乃滋絕配？ 業者另類宣傳惹怒粉絲「我無法忍！」

聯合新聞網 / 綜合報導
品牌建議粉絲在咖啡加美乃滋惹怒粉絲。圖／取自：美聯社
品牌建議粉絲在咖啡加美乃滋惹怒粉絲。圖／取自：美聯社

美國美乃滋龍頭品牌Hellmann’s 8日在社群平台提到：「在咖啡裡加入美乃滋，這就是今日推文」引起粉絲反彈。一名粉絲指出：「已取消關注並檢舉推文！」

創立超過1世紀的Hellmann’s是美國最暢銷的美乃滋品牌，在歐洲也受到廣大消費者青睞。但是人們對這種油、蛋和醋混和物加進晨間咖啡的提案顯然不領情。Hellmann’s則辯稱這種組合好處多多，「會讓咖啡增添美乃滋風味，美乃滋裡有咖啡香」。

此言一出更激起粉絲不滿。美國黑人女歌手狄昂‧華薇克（Dionne Warwick）就：「他們要我們在咖啡裡加美乃滋。我不能忍受！」

其他粉絲也紛紛表示：「我是鐵粉，但這條推文就是暴力」、「『在香檳裡尿尿』也是一則推文，但不代表這個可以喝」、「這會毀了一整杯咖啡，就算最難喝的咖啡也不該這麼做！」

有位粉絲建議：「你們何不製作咖啡口味的美乃滋就好了，不要假會、弄巧成拙啊。」

咖啡 美乃滋 美國 品牌

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