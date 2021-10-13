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得來速一定快？麥當勞員工曝點餐秘密「大叫的顧客等比較久」
在社群平台化名為@secretfitzz的麥當勞店員透露許多人可能不知道的「得來速」秘密，吸引近90萬觀看人次，但目前原始影片已被刪除。
@secretfitzz表示有些技巧能幫店員簡化訂單，好比有台相機會為點菜顧客拍照，就能讓店員比對訂單與客人。@secretfitzz笑說：「看到顧客臉部照片讓我很開心。」@secretfitzz還指出他們在沒開麥克風接訂單時，就能聽到顧客說話。
但許多網友提到他們點餐時常對著麥克風大喊半天都沒人應答，@secretfitzz回覆：「如果顧客對我們大吼大叫，我們會故意讓他們等比較長的時間，並會跟其他同事抱怨。」
另一名網友問：「如果你拍了顧客的照片，為什麼最後還會跟顧客確認訂單明細？」@secretfitzz回答：「我們知道這是該顧客的訂單，但根據程序我們必須詢問，如果最後顧客訂單有問題，就會是顧客的責任，而不是店員的責任。」
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