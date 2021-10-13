快訊

影／玉長公路東端29.8K坍陷 雙向今早封閉改行替代道路

今天10點半抽籤 888元農遊券怎麼抽、怎麼領QA搶先看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

得來速一定快？麥當勞員工曝點餐秘密「大叫的顧客等比較久」

聯合新聞網 / 綜合報導
麥當勞店員透露許多人可能不知道的「得來速」秘密。圖／取自news.com.au
麥當勞店員透露許多人可能不知道的「得來速」秘密。圖／取自news.com.au

在社群平台化名為@secretfitzz的麥當勞店員透露許多人可能不知道的「得來速」秘密，吸引近90萬觀看人次，但目前原始影片已被刪除。

@secretfitzz表示有些技巧能幫店員簡化訂單，好比有台相機會為點菜顧客拍照，就能讓店員比對訂單與客人。@secretfitzz笑說：「看到顧客臉部照片讓我很開心。」@secretfitzz還指出他們在沒開麥克風接訂單時，就能聽到顧客說話。

但許多網友提到他們點餐時常對著麥克風大喊半天都沒人應答，@secretfitzz回覆：「如果顧客對我們大吼大叫，我們會故意讓他們等比較長的時間，並會跟其他同事抱怨。」

另一名網友問：「如果你拍了顧客的照片，為什麼最後還會跟顧客確認訂單明細？」@secretfitzz回答：「我們知道這是該顧客的訂單，但根據程序我們必須詢問，如果最後顧客訂單有問題，就會是顧客的責任，而不是店員的責任。」

麥當勞

延伸閱讀

麥當勞員工惡作劇報復奧客 高調上網自曝行為後遭解雇

麥當勞突現30名青少年鬧場扔食物 顧客嚇壞淚崩

他近50年吃下3萬多個麥當勞大麥克 打破金氏世界紀錄

「我們不幹了！」美國漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌向顧客致歉

相關新聞

得來速一定快？麥當勞員工曝點餐秘密「大叫的顧客等比較久」

在社群平台化名為@secretfitzz的麥當勞店員透露許多人可能不知道的「得來速」秘密

繞頸之物？女性作家與跨性別的「被取消戰爭」

「在當代社群網路論戰中，重要的已不是善良本身，而是『看起來善良』......」從階級、種族到性別；從 #MeToo 到 Black Lives Matter；從文化戰爭到取消文化，在這個強調身分政治的時代，身為文學創作者，又該站在距離自己或他者多遠的位置？出身奈及利亞的非裔女作家阿迪契（Chimamanda Ngozi Adichie），被視為非洲文學之父阿契貝的傳人、得過大量文學獎項，更是當代重要的女性主義代表人物。然而，長年為女性發聲，也因此獲得更多支持聲量的她，近年卻深陷一場性別政治的激烈論戰。

美專家小組：60歲以上長者 不應服阿斯匹林預防心臟病

一個醫學專家小組的研究表示，60歲以上的人不應服用阿斯匹林來預防首次心臟病發作或中風，因為這麼做的風險可能會抵消「潛在益...

樂高打破性別藩籬 讓女孩接觸「不女孩」遊戲

全球知名玩具品牌樂高（LEGO）11日宣布，將與吉娜‧戴維絲媒體性別研究所合作進行一項消除樂高遊戲中性別刻板印象的計畫，...

美新研究發現 菸草歷史可追溯至1.23萬年前

美國考古學家近期在猶他州大鹽湖沙漠（Great Salt Lake Desert）的遺址發現野生菸草種子，推測早在1萬2...

再見了全球最會自拍大猩猩 短暫一生見證跨物種情感與人類愚行錄

她因人類的惡意而喪失至親，卻也因人類的照料填補生命中最大的空缺。被譽為全球最會自拍的大猩猩達卡西（Ndakasi）上月因病在保育員的懷中過世，讓許多曾因她歡笑的人們此刻為她嘆息。達卡西生前留下一張張照片，訴說的是一段關於愛與失去的故事，她與保育員建立起跨物種的真摯親情，而她的遺澤也將持續庇蔭著與她命運相近的同類。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。