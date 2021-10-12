脫掉高跟鞋與窄裙！ 烏克蘭空姐新裝將穿「布鞋T恤」執勤

你能想像，穿運動鞋、T恤的空姐為你服務嗎？烏克蘭一家航空公司認為脫掉高跟鞋與窄裙將可以更有效為顧客服務。另外，聯合航空早於1930年就有第一套厚重禦寒的空姐服，而如今烏克蘭空姐也將以T恤搭配橙色西裝，腳上穿布鞋，22日亮麗登場！

舒適裝扮上陣

《路透社》報導，私營航空公司 SkyUp 雇用有長達七年飛行經驗的空姐丹尼森科，請她彙整收集空服員對制服的意見。SkyUp 根據空服員的反饋，最終決定停止高跟鞋與窄裙的制服要求。全新的 SkyUp 的女士制服為橙色的成套西裝，搭配白色運動鞋與絲巾，白色 T 恤則將取代原本的襯衫。新制服將於10月22日正式推出。

SkyUp 公司營銷部門負責人格里戈拉什說，儘管空姐有著非常浪漫的形象，但她們的工作實際上需要大量的體能活動。丹尼森科表示，自己也認同高跟鞋在外觀上很漂亮，但它卻會在飛行結束後造成腳部的疼痛和腫脹。考量到飛行後的痛苦，運動鞋絕對是更「酷」的選擇。

而SkyUp 不僅放寬女空服員的儀容要求。格里戈拉什表示，該公司計劃為空少們推出一種新制服：輕薄的西裝加上T恤，代替西裝背心與襯衫，並搭配黑色Nike運動鞋。

空姐制服的歷史

《CNN報導，後來變成聯合航空的波音航空運輸公司於1930年成為第一家擁有女空服員的公司。當時制服採用深綠色羊毛製成的斗篷和帽子，並穿著能夠保持穩定性的粗跟牛津鞋。由於當時飛機必須著陸加油，服飾以能禦風禦寒的厚重布料製作而成。

聯合航空公司於1939年將嚴肅、呆板的厚重衣物轉變為更加陽光的外觀：乾淨的白色縐紗短袖連衣裙搭配海軍藍羊毛夾克。之後隨著第二次世界大戰，緊縮政策也影響了服飾業，服裝盡可能減少使用布料。最後，夾克、襯衫與窄裙搭配成為當時流線且苗條的空服員制服。

許多名設計師在二戰之後都曾參與空姐制服的設計，如義大利設計師艾米里歐、YSL創辦人伊夫·聖羅蘭等，開始使用大膽的印花與色彩，但大抵不離二戰窄裙與夾克的標準搭配。

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