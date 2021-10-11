英國刪除捐血歧視 稀有血液獲補充

英國將廢止一項歧視性的捐血條款，不再詢問捐血者是否與來自愛滋病流行地區人士有過性關係。此舉將使得許多擁有稀有血型的非裔人士能成為血液捐贈者，緩解英國缺乏罕見血型的狀況。

歧視性條款刪除

《CNN》報導，英國原本會向有捐血意願的人提問，是否曾與來自「愛滋病普遍的地區」的伴侶發生性關係，其中包括大多撒哈拉非洲地區。如果答案為是，捐血時間將延期，需從性關係發生時間開始計算三個月後，才能捐贈血液。

英國議員泰禾與莎拉共同寫信給英國衛生大臣薩吉德說，這問題將是許多人士捐贈血液的重大阻礙。在此條款限制下，與非裔人士有長期伴侶關係的人也將無法捐血。目前正極力呼籲廢除此問題，讓更多非裔人士有捐贈血液的機會。

而他們的努力即將見效，英格蘭將於年底刪除這個過時且充滿歧視的問題。此前，6 月份英國才推翻同性戀男性的捐血限制。

稀有血型得補充

《鏡報》英國國民保健署於官網表明，因應對於稀珍血型的需求，將需要更多非裔的捐贈者。英國衛生部說明，較多非裔黑人與加勒比裔黑人或混血的黑人族裔，擁有鐮狀細胞患者所需要的稀有血液亞群，例如 Ro。刪除歧視性的篩選問題，將有更多的非裔男性可以提供血液，滿足病患對稀有血液的需求。

衛生部門表示，經過個體化風險評估小組的研究與研究與血液、組織和器官安全諮詢委員會的支持後，英格蘭就會將此條款從捐血前檢查中刪除。蘇格蘭和威爾士也都已經刪除此問題，不過北愛爾蘭卻遲遲沒有動作。

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