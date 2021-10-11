英國肉品消耗難降 窮人得吃便宜肉

針對英國10年內得降低30%的肉類消費量，才能達到環保、社會平均營養攝取的目標，但據權威健康雜誌《柳葉刀》的研究，近十年英國肉類消費量僅減少17%。雖然紅肉、加工肉類消費量大量減少，但白肉消費反增，研究推測，只是因英國人基於自身健康因素而改變飲食習慣，而非響應減少肉類攝取以降低對環境的傷害。

應降3成肉類總消費量

英國國家食品戰略指出，英國當局為替全英國人建立更具永續性、更公平的食品系統，得出目標是10年內降低3成的肉類消費量。永續性不難理解，肉類生產對環境造成較大的傷害，如飼養牛、羊造成的甲烷排放，加重氣候暖化，而公平性是針對英國貧富不均，越貧者越沒有選擇食品的權力，成為不健康食品的犧牲品。

但按照權威健康雜誌《柳葉刀》近期的研究顯示，英國近十年的肉類消費量僅減少17%，每日人均肉類消耗量從103.7克降至86.3克，明顯不達標。本研究的首席研究員斯圖爾特提到，這項戰略目標的期限是2030年，代表英國肉類消耗量至少還要翻倍減少。

僅改攝取白肉

這份研究推測，肉類消費量下降可能不是因為環保意識高漲，據《英國廣播公司》補充，紅肉與加工肉類的消費量降低高達4成，但白肉的消費量反向暴漲，一來一往導致總體肉類消費下降幅度不如預期。而白肉消費量增加說明，英國人只是改變飲食習慣，推測是基於健康因素，選擇改食用白肉、減少吃紅肉與加工肉類，但從本質來說，只要是肉類生產就會傷害環境。

同時，研究員也擔心這是飲食貧富持續不均的現象，隨著白肉需求增加、紅肉與加工肉大幅下降，後者產量不可能全面減少，還是會有貧者無法選擇高價肉種，過剩生產的廉價加工肉仍會是大部分人的「粗飽划算」選擇。

斯圖爾特喊話說，雖然距離肉類消費量目標還有一大段路，但不是極端要求人民得改吃素，而是慢慢改變飲食習慣，她說：「若要暴力、迅速達到目標，平均每人單週會有2天得全吃素，這如同不可能的任務。」但若能從減少肉類攝取，例如含肉醬的菜餚中，改以扁豆與蔬菜取代肉醬，又或是每日習慣一餐吃點素食，相對更容易達標。

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