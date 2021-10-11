「穿胸罩吃糞」照片被發現 獸父殺13歲兒滅口肢解判囚48年

美國60歲貨車司機馬克雷德溫 （Mark Redwine）於10 月 8 日因二級謀殺罪與虐待兒童致死等罪名遭判刑48年。控方指他因被13歲的兒子發現自己身穿女性内衣及吃尿布上糞便的照片，惱羞成怒，痛下殺手並肢解後棄屍。死者迪倫（Dylan）的母親荷爾（Hall）週五表示判決是：「伸張正義......希望他會死在監獄裏。」馬克則批評判決可恥，打算上訴。

父母離異、13 歲的迪倫2012年11月在感恩節到訪他父親馬克·雷德溫位於科羅拉多州西南部杜蘭戈郊外的家時失蹤。他的身體殘骸以及頭骨分別在2013年和2015年於郊外被發現。

迪倫的父母2013 年曾就他失蹤一事上美國知名電視節目「菲爾醫生」並各執一詞，一度成為全國熱話。父親馬克·雷德溫於 2017 年起訴並被捕。

今年 7 月經過不到一天的審訊，陪審團一致裁定馬克有罪，直到週五被判囚48年。首席法官杰弗裡威爾遜說：「被告對自己的所作所為幾乎沒有悔意。」

馬克撰寫的陳詞指稱自己無辜：「這是誤判。虛假定罪。虛假審判......我也失去了一個我愛的孩子。我將為真正的正義而戰，不是為我自己，而是為迪倫。」

兒子失蹤後，馬克當時告訴調查人員，他讓迪倫一人在家，回來時他就不見了。辯護律師表示迪倫逃跑了，可能被熊或美洲獅殺死了，又指迪倫母親荷爾（Hall）在國家電視台的露面左右了輿論，並影響了警方調查方向。

控方稱，迪倫是因發現了父親馬克穿女性內衣並吃尿布上的糞便的尷尬照片被殺死。迪倫曾告訴朋友他發現這些「奇怪的照片」，害怕見到父親，無奈法庭有令只能前往探望。法醫證詞說，迪倫頭骨左眼上方骨折，兩個痕跡很可能是被刀或鋒利工具造成的。調查人員在馬克的客廳裡發現了迪倫的血跡。

檢察官克里斯蒂安在周五聽證會上斥責馬克說：「你沒有想過迪倫。你只想到自己，你對犯罪現場進行了消毒，你隱藏了迪倫的屍體，你甚至將他的頭與身體其他部分分開。」

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文章授權轉載自《香港01》