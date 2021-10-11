莫斯科大劇院舞台佈景下降壓死演員 觀眾還以為是表演一部分

俄羅斯莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre）10月9日發生致命意外，歌劇《薩德科》（Sadko）演出期間舞台佈景下降，一名37歲臨時演員疑因「走錯位」，被佈景當場壓死。

劇院方面9日稱，事件發生在俄羅斯作曲家尼古拉・里姆斯基-科薩科夫（Nikolai Rimsky-Korsakov）歌劇作品《薩德科》演出並更換佈景期間，佈景從高處下降，壓到一名臨時演員，他重傷死亡。

▼以下是事發時的現場影片：看來當時至少有2人已發現發生意外。其中一名穿白袍的演員舉高雙手，疑似對外呼救：

В Большом театре дали комментарий о трагедии, произошедшей во время оперы «Садко». Во время постановки погиб 37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш — его придавило декорацией. pic.twitter.com/mbSbIaNWe7 — ValentinaD'j (@f61T8JlKLo3dBaW) October 9, 2021

莫斯科大劇院在向國際文傳電訊社（Interfax）發出一份聲明稱，演出在事發後立即停止，觀眾隨即被要求離開。

《紐約時報》9日稱，死者身份已確認，他是庫列什（Yevgeny Kulesh）。

網上流傳的現場影片顯示，事件發生在舞台佈景下降之時，當時管弦樂隊仍在繼續演奏，舞台上突然發生騷動。俄媒稱，不少觀眾還以為這是表演的一部分。

有觀眾事後才從社交媒體得知有演員出事，大表震驚。他們當時以為那是舞台效果。在看到有演員大驚高呼叫人報警時，有些觀眾才知道，那不是演出。

英國廣播公司（BBC）稱，他在佈景下降時走錯方向，結果被壓在下方。莫斯科調查人員稱正在調查他的死因。

現場影片顯示，台上驚嚇不已的演員疾呼職員將佈景升起，還有旁人嘗試拯救他不果。

資料顯示，殉職的庫列什從事劇場工作已有20年。他在2002年加入劇團。

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文章授權轉載自《香港01》