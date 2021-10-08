英警方闖民宅抓通緝犯 笨賊躲衣櫃露1破綻：被大腳出賣了

警察遇上笨賊，確實能省下很多功夫。英國警方日前拘捕了一名通緝犯，並在社交平台交代如何輕鬆抓到他，關鍵竟然是一雙笨腳！

英國史瓦德林考特（Swadlincote）警方周一（4日）在臉書專頁分享這起趣味案件，指當日早上收到線報，一名36歲盜竊通緝犯正窩藏在一間民宅內，警方因而展開突襲。雖然警方被告知通緝犯不在屋內，但並未中計，堅持仔細搜查，結果成功逮捕犯人。

警方憶述，當時看到犯人躲藏在衣櫃內，並用毯子將自己包裹起來，以為沒人會發現，不料毯子邊緣卻露出其赤裸裸的雙腳，「他的大腳出賣了他」。貼文還戲稱，「如果想躲避史瓦德林考特警察，就只會在疲於奔命後被關進牢房。就像此案一樣，他已經帶上被子，準備在牢房睡覺了」。

文章引起網友爆笑，有人笑稱通緝犯是否以為在玩捉迷藏，「還躲得很爛」，形容只有小孩子程度，還有人說如果每個罪犯都是這麼蠢，「警察破案率一定破頂」。

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文章授權轉載自《香港01》