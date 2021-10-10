鹹濕對話洩底…31歲女師與14歲少年多次車震 事跡敗露下場慘

美國31歲戲劇課老師布特妮（Brittiny Lopez-Murray）4日因與14歲男學生在車上發生多次性行為被逮捕。

2人關係起始於今年8月，當時布特妮傳簡訊跟男學生傾訴衷情，他們在後續簡訊中大談「享受彼此的性愛」。男學生的姊姊1日看到2人鹹濕對話及照片後，才揭發這段關係。

布特妮在該校任教4年，並曾被選為「年度最佳新秀教師」。她有時會在男學生籃球訓練完後接他，接著在車裡發生性行為。男學生的父親在兒子手機裡還發現布特妮的裸照。

布特妮任職的學校在她被捕後隨即解僱她。校方表示：「所有員工都接受了培訓，並應遵守道德行為標準政策。不幸的是，即便我們盡力了，有些人的行為仍不符期望。」

布特妮被控法定強姦罪（與未達最低合法性交年齡的人從事性行為）、猥褻，以及與孩子發生性行為。

布特妮的律師之一雷（Landon Ray）表示，布特妮在被證明有罪前應視為無罪：「希望大家有耐心，不要急於判斷，尊重男學生家人的隱私。」