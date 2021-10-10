「先抓尾巴！快！」野外節目主持人教2歲兒徒手擒拿3公尺巨蟒

澳洲野外實況秀《荒野擒拿手（Outback Wrangler）》主持人萊特（Matt Wright）日前公開2歲兒班卓（Banjo）徒手擒拿3公尺巨蟒的畫面。

影片中班卓試著拉蛇尾巴拖過草地時，蛇纏住一根柱子，萊特對班卓說：「喔不！牠捲起來了，我來幫你。」接著指示班卓：「拉牠出去。快點把牠拉到小樹叢裡。」但班卓放下了蛇尾巴直奔向萊特，一邊說：「哦不！哦不！跑！跑！」

萊特抓住班卓並指著蛇尾巴說：「你必須去抓尾巴。用2隻手抓住尾巴。」班卓再出手拉住蛇尾巴時，蛇滑到萊特腿上，萊特在影片結束前對班卓大喊：「快抓住牠！不然牠會咬爸爸！」

影片中的橄欖蟒（olive pythons）是無毒、個性溫和的陸棲蛇，不會輕易攻擊人或其它動物。牠們身上的顏色有的是深巧克力色，有些是橄欖綠色，經常被誤認為是有毒的棕伊澳蛇（Mulga snake）而遭人殺害。

萊特常在國家地理頻道《荒野擒拿手》節目中捕捉、安置鱷魚、蛇和野生水牛等危險動物，讓人們聯想到「鱷魚先生」史蒂夫·歐文（Steve Irwin），並稱萊特為「鱷魚獵人」。