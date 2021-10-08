97歲嬤困火海被路人用椅子「扛」出來 第一句話先問狗

美國女性加維斯（Lariana Garvis）1日開車回家時目擊一棟民宅冒出火焰，另一名路過的司機和鄰居衝進火場，用沙發椅當擔架扛出受困的97歲婦人。

加維斯指出救援者對著婦人大喊：「待在那裡。不要動。」加維斯一邊拍下救援者在千鈞一髮之際救出婦人的畫面，一邊對著婦人說：「我們救出你了！」

97歲婦人隨後詢問她狗的狀況，第3名路人表示她的狗無恙。但97歲婦人才被救出後不久，一名男性救援者便倒地不起、停止心跳。

加維斯立刻撥手機求救、開始以心肺復甦術急救他並對他說：「老兄，你剛剛救了她。你不會死。」所幸急救人員到場後他已逐漸恢復意識。

加維斯指出：「每個人都可能成為英雄。你永遠不知道會發生什麼事，我那天只是在開車回家路上碰巧遇到這場意外。」