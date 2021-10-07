再不起訴就來不及 百歲前納粹集中營看守出庭受審

時間緊急，再過幾年，就不可能再起訴任何在納粹時代扮演過不良角色的人了，因為到那時，被告要不將已離世，要不會因老邁而無出庭能力。德國司法部門目前立案的17名納粹時代嫌疑人中無一年齡低於95歲。因此，本周四（10月7日）起，一名曾在柏林附近的薩克森豪森集中營擔任保安的百歲老人在諾伊魯平（Neuruppin）地方法院出庭應訴，引起廣泛關注。

檢方指控該男在1942年至1945年期間「知情並自願」幫助謀殺集中營囚犯：按司法用語，在3518起案件中「協助謀殺」。具體而言，被告通過其在集中營的工作，為槍殺蘇聯戰俘等提供了協助。檢方稱，被告涉嫌幫助使用毒氣謀殺囚犯；另外，被告也在導致囚犯死亡的「製造並維持敵視生命的條件」方面發揮了作用。

辦案人員在莫斯科檔案中找到線索

位於柏林北部奧拉寧堡（Oranienburg）的薩克森豪森集中營在納粹時代佔有特殊地位：自1936年建成，它一直是其它集中營的樣板，並成為整個集中營系統的行政中心，也是黨衛軍訓練營。這裡先後關押的囚犯總數達20萬。其中，數萬人遭槍殺、被毒死、或死於殘酷的醫學實驗，甚至死於非人道的拘押條件。1945年4月底，在蘇聯紅軍抵近奧拉寧堡時，黨衛軍還強迫3萬多囚犯做俗稱的「死亡行軍」，導致數千人喪生。

首席檢察官威爾（Thomas Will）告訴德國之聲，對這名前看守的審判現在才得以啟動，原因在於，直到調查人員在莫斯科國家軍事檔案館得以閱讀所謂的紅軍「戰利品文件」之前，德方對此人毫不知情。隨著得以確定被告在薩克森豪森的守職地點和時間並作初步調查後，2019年3月，將此案移交給了公訴方。

威爾負責位於巴符州路德維希堡（Ludwigsburg）的納粹罪行調查中心。該機構建於1958年，為檢方對納粹罪犯的初步調查收集信息，並推進聯邦各州的公訴調查。

謀殺和協助謀殺罪無司法追訴期限

上了百歲的人是否仍應為80年前作為納粹殺人大機器中的「小齒輪」的行為而受審？威爾認為，應該。他指出，「一方面，2015年6月在斯圖加特舉行的司法部長會議同意，只要有偵緝任務，及當事人可被調查，調查中心就將繼續以現有形式工作。另一方面，恰恰在納粹大規模犯罪的背景下，對謀殺行為不設司法追溯期限。由此，不存在今天是否仍應起訴當事人這一問題，因為他們必須被起訴。刑事訴訟的目的始終是確定個人的刑事犯罪責任。」

直到大約10年前，起訴的先決條件必須是能提供個人直接參與殺戮的證據。早在1960年代和1970年代，前集中營看守就曾現身納粹審判庭上，但只是作為證人。2011年，隨著對前集中營看守德米揚紐克（John Demjanjuk）的判決，情況發生轉折。威爾指出，此案帶來的變化是，「只要主聽證會的相關結果支持這一點，便無需在此基礎上確定涉及行為時間和受害者的具體的個人協助謀殺細節，進而確認，即使是在那個可認知的系統性謀殺期間僅在集中營從事一般性服務亦可受到追究。」

轉折點：德米揚紐克判決

2011年，因被裁定在2.8萬多起案件中犯有協助謀殺罪，91歲的前納粹集中營看守德米揚紐克在慕尼黑獲刑5年。判決書指出，德米揚紐克是納粹滅絕機器的組成部分。從那以後，又有其他幾名男子被法院裁定「明知而故意」犯有協助謀殺罪。根據判決書，這些被告明知謀殺是有系統地實施，或故意通過減少食物而致囚犯死亡。2020年7月，漢堡地方法院以在5232起案件中犯有協助謀殺罪判處但澤（Danzig）附近斯圖特霍夫（ Stutthof）集中營的一名現年93歲前看守緩刑兩年。

剩下的若干案件是否還能繼續審理，通常取決於這些年事已高的被告是否還有出庭受審能力。根據一份醫學報告，周四起接受審判的這位百歲被告每天或可接受兩到兩個半小時的庭審。法院設定了22個審判日至來年1月，並為被告專門安排了一個休息間。

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