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總理上任兩月旋下台 祕魯政爭殃及抗疫

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
祕魯總統卡斯提諾（白帽者）上任2個月就將總理開除，讓外界擔心祕魯政局不穩影響抗疫。（Photo by @PedroCastilloTe via Twitter）
祕魯總統卡斯提諾（白帽者）上任2個月就將總理開除，讓外界擔心祕魯政局不穩影響抗疫。（Photo by @PedroCastilloTe via Twitter）

總統上任2個月就把總理炒魷魚？祕魯總統卡斯提諾6日宣布總理貝里多已辭職。卡斯提諾7月當選總統、8月任命貝里多為任內首名總理，但卻如此迅速讓貝里多下台，外界猜測可能是政策之爭。同為左派的兩人，貝里多均富、國有化的立場更加激進，讓卡斯提諾無法忍受。

根據《半島電視台》報導，卡斯提諾6日表示，他已經接受總理貝里多的辭呈，非常感謝他在任內的付出。而依據祕魯法律，總理辭職後，內閣也會跟著總辭，不過外界預期內閣除了總理以外，都還是原班人馬接任。

卡斯提諾並沒有向外界交代貝里多辭職的理由，不過貝里多的辭職信中有提到是應卡斯提諾的要求。兩人同屬左派的自由祕魯黨，但貝里多左派的立場比卡斯提諾要更強烈，要求祕魯將天然氣部門收歸國有。上個月他還寫信給祕魯境內最大天然氣業者、阿根廷的普拉斯石油，要求他們上繳更多稅款。

他在接受路透社專訪時，也數度表態國家要將關鍵經濟產業收歸國有，以進行更大規模的投資；另外他還為過去秘魯共產黨的暴行辯護，外界推測這也是讓卡斯提諾不滿的原因。在宣布貝里多辭職的同時，卡斯提諾向外界重申，祕魯是歡迎私人投資的國家。

卡斯提諾過去是國小老師，在今年大選中成為黑馬，得票率以不到1%的差距擊敗祕魯政治家族藤森惠子。但甫上任就將總理開除，也讓外界擔心祕魯政局又會出現動盪；畢竟前總統比斯卡拉在去年11月下台後，接連因政治動盪出現過2位代理總統，政局不穩恐對祕魯嚴重疫情造成牽連。

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