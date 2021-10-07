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地球沒有的風貌！這張「月球地形圖」美到猶如奇幻世界

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友分享一張官方繪製的「月球地形圖」，被說美到像是奇幻小說世界的地圖一樣。圖擷取自twitter
日本網友分享一張官方繪製的「月球地形圖」，被說美到像是奇幻小說世界的地圖一樣。圖擷取自twitter

多年以來，探索月球一直是人類的引以為傲的太空成就之一。而在長年努力下，如今人類對月球的地形已經具有一定掌握，最近就有網友公布了一張月球地形圖，引起許多迴響。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，熱愛各種地圖的日本網友「Nishinotomo_map」最近分享一張由「國土地理院」所發行的月球地形圖。可以看到一般觀點下，以為到處都是坑坑巴巴的月球表面，其實地貌細分起來也是相當多樣，再經過上色繪製，讓這份地形圖美不勝收。

Nishinotomo_map指出，月球的地形構造與地球完全不一樣，因此在等高線之類的繪製上，會呈現出地球完全沒辦法出現的樣貌。而許多不可思議的地形，常常都被命名為「〇〇之海」，讓他覺得具有相當獨特的品味。

許多網友也紛紛表示「感受到了宇宙的神秘」、「上頭太多海了吧」、「第一次知道這些海的名稱」、「這些海的名稱太美了」、「『寂靜之海』就是人類第一次登上月球，阿波羅11號降落的地方」、「太美麗了吧」、「好想沉溺在神酒之海喔」、「火星還有水的時候也很浪漫」、「好像奇幻小說世界的地圖喔」。

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