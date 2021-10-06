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俄演員導演抵國際太空站 12天拍攝「挑戰」締新猷

中央社 / 莫斯科5日綜合外電報導
太空娛樂產業競賽美俄互別苗頭，俄羅斯導演克里姆斯彭科和女演員尤莉雅佩雷西德今天抵達國際太空站，搶先美國好萊塢一步，展開全球首部太空電影「挑戰」12天拍攝任務。 美聯社
太空娛樂產業競賽美俄互別苗頭，俄羅斯導演克里姆斯彭科和女演員尤莉雅佩雷西德今天抵達國際太空站，搶先美國好萊塢一步，展開全球首部太空電影「挑戰」12天拍攝任務。 美聯社

太空娛樂產業競賽美俄互別苗頭，俄羅斯導演克里姆斯彭科和女演員尤莉雅佩雷西德今天抵達國際太空站，搶先美國好萊塢一步，展開全球首部太空電影「挑戰」12天拍攝任務。

美國男星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）、美國國家航空暨太空總署（NASA）及太空探索科技公司（SpaceX），去年曾宣布將合作上太空拍電影。

俄國37歲女演員尤莉雅佩雷西德（Yulia Peresild）和38歲導演克里姆斯彭科（Klim Shipenko），今天於哈薩克貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）升空，比預計時間稍晚進入國際太空站（ISS）。

艙門打開，兩人和太空船船長希卡普羅夫（AntonShkaplerov）一同飄入軌道太空站，正式展開12天的任務，拍攝電影「挑戰」（The Challenge，暫譯）。

據傳49歲的希卡普羅夫和另外兩名原本已在國際太空站的俄籍太空人，將客串演出這部電影。

俄羅斯國營電視台「第一頻道」（Channel One）負責人兼電影共同製作人恩斯特（Konstantin Ernst）表示，太空船成功對接太空站後，他立即與組員談話。他告訴法新社：「他們興高采烈，感覺良好。」

尤莉雅佩雷西德從3000名電影角色申請者脫穎而出，她在啟程前記者會中說：「這在心理、身體和情感層面上都很困難，但我認為，我們達成目標之時，所有挑戰似乎都不會那麼糟了。」

尤莉雅佩雷西德與克里姆斯彭科預計10月17日返回地球。恩斯特表示，電影工作人員也將拍攝他們降落地球畫面，作為電影橋段之一。

俄羅斯航太霸業曾聞名世界，包含蘇聯時期發射第一枚衛星「史普尼克1號」（Sputnik 1），以及歷史上首次將男、女人和動物送上太空軌道。

若「挑戰」拍攝之行告捷，這項任務將為俄羅斯航太業的首創紀錄事蹟再添一筆。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴記者：「在太空，我們曾為先鋒，不管發生了什麼，我們在太空維持著一定程度的自信。」

不過，與蘇聯時代相比，現代俄羅斯航太業在爭取國家經費方面較為不易，因為克里姆林宮（Kremlin）將軍事開支列在首位。

太空人 電影 俄羅斯

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