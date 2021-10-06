3歲罹癌女娃摘除眼球 媽泣訴：以為眼睛異狀是狗抓傷的

英國3歲女童艾薇（Evie Wedderburn）去年被診斷罹患眼癌「視網膜母細胞瘤」（Retinoblastoma），但她接受化療和放射性治療後仍長出新腫瘤，醫師只好在今年九月摘除她的眼球。艾薇25歲的媽媽卡拉（Kara Wedderburn）心痛表示：「最初以為艾薇只是眼睛上有小刮痕。」

卡拉提到艾薇出生後身心健康，完全沒有意識到她有什麼異樣，直到2019年12月首次注意到艾薇右眼出現白光：「在某個角度看她的右眼，就像塗了一層白膜。」當時卡拉以為是家裡拉不拉多犬不小心刮傷艾薇的眼睛。

但到了去年1月艾薇眼睛白膜仍在，卡拉帶她就醫後才確診為「視網膜母細胞瘤」，其後艾薇開始化療及放射性治療，但今年3月，醫師在艾薇視神經附近發現了另一個腫瘤，8月初艾薇眼內又長出8個小腫瘤，即便她陸續接受化療，仍開始出現輕微的斜視等症狀。9月時醫師發現艾薇眼前長出新的腫瘤，還在1周內擴大1倍，最後醫師只好在9月16日摘除她的眼睛。

卡拉說艾薇術前非常痛苦，術後變回跟從前一樣快樂的小女孩。艾薇目前戴著臨時的假眼球，等眼窩傷口癒合，就會戴上永久的義眼。

卡拉建議父母發現孩子身體有任何異狀應盡早就醫，早期確診或許能縮短療程或減少侵入性治療。

英國慈善團體兒童眼癌信託基金會（Childhood Eye Cancer Trust）也提醒父母和醫療保健專業人員多留意這種兒童最常見的眼癌症狀——以閃光燈拍照或在特定照明條件下眼睛出現白光和斜視。