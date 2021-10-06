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3歲罹癌女娃摘除眼球 媽泣訴：以為眼睛異狀是狗抓傷的

聯合新聞網 / 綜合報導
3歲女娃罹癌摘除眼球。圖／取自dailymail
3歲女娃罹癌摘除眼球。圖／取自dailymail

英國3歲女童艾薇（Evie Wedderburn）去年被診斷罹患眼癌「視網膜母細胞瘤」（Retinoblastoma），但她接受化療和放射性治療後仍長出新腫瘤醫師只好在今年九月摘除她的眼球。艾薇25歲的媽媽卡拉（Kara Wedderburn）心痛表示：「最初以為艾薇只是眼睛上有小刮痕。」

卡拉提到艾薇出生後身心健康，完全沒有意識到她有什麼異樣，直到2019年12月首次注意到艾薇右眼出現白光：「在某個角度看她的右眼，就像塗了一層白膜。」當時卡拉以為是家裡拉不拉多犬不小心刮傷艾薇的眼睛。

但到了去年1月艾薇眼睛白膜仍在，卡拉帶她就醫後才確診為「視網膜母細胞瘤」，其後艾薇開始化療及放射性治療，但今年3月，醫師在艾薇視神經附近發現了另一個腫瘤，8月初艾薇眼內又長出8個小腫瘤，即便她陸續接受化療，仍開始出現輕微的斜視等症狀。9月時醫師發現艾薇眼前長出新的腫瘤，還在1周內擴大1倍，最後醫師只好在9月16日摘除她的眼睛。

卡拉說艾薇術前非常痛苦，術後變回跟從前一樣快樂的小女孩。艾薇目前戴著臨時的假眼球，等眼窩傷口癒合，就會戴上永久的義眼。

卡拉建議父母發現孩子身體有任何異狀應盡早就醫，早期確診或許能縮短療程或減少侵入性治療。

英國慈善團體兒童眼癌信託基金會（Childhood Eye Cancer Trust）也提醒父母和醫療保健專業人員多留意這種兒童最常見的眼癌症狀——以閃光燈拍照或在特定照明條件下眼睛出現白光和斜視。

腫瘤 癌症 英國 醫師

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