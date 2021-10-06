聽新聞
test
0:00 / 0:00
3歲罹癌女娃摘除眼球 媽泣訴：以為眼睛異狀是狗抓傷的
英國3歲女童艾薇（Evie Wedderburn）去年被診斷罹患眼癌「視網膜母細胞瘤」（Retinoblastoma），但她接受化療和放射性治療後仍長出新腫瘤，醫師只好在今年九月摘除她的眼球。艾薇25歲的媽媽卡拉（Kara Wedderburn）心痛表示：「最初以為艾薇只是眼睛上有小刮痕。」
卡拉提到艾薇出生後身心健康，完全沒有意識到她有什麼異樣，直到2019年12月首次注意到艾薇右眼出現白光：「在某個角度看她的右眼，就像塗了一層白膜。」當時卡拉以為是家裡拉不拉多犬不小心刮傷艾薇的眼睛。
但到了去年1月艾薇眼睛白膜仍在，卡拉帶她就醫後才確診為「視網膜母細胞瘤」，其後艾薇開始化療及放射性治療，但今年3月，醫師在艾薇視神經附近發現了另一個腫瘤，8月初艾薇眼內又長出8個小腫瘤，即便她陸續接受化療，仍開始出現輕微的斜視等症狀。9月時醫師發現艾薇眼前長出新的腫瘤，還在1周內擴大1倍，最後醫師只好在9月16日摘除她的眼睛。
卡拉說艾薇術前非常痛苦，術後變回跟從前一樣快樂的小女孩。艾薇目前戴著臨時的假眼球，等眼窩傷口癒合，就會戴上永久的義眼。
卡拉建議父母發現孩子身體有任何異狀應盡早就醫，早期確診或許能縮短療程或減少侵入性治療。
英國慈善團體兒童眼癌信託基金會（Childhood Eye Cancer Trust）也提醒父母和醫療保健專業人員多留意這種兒童最常見的眼癌症狀——以閃光燈拍照或在特定照明條件下眼睛出現白光和斜視。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言