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獸父性侵親生女兒多年 強逼15歲子與醉酒母發生性關係

香港01 / 撰文：楊倩
新加坡一名4男子性侵年幼女兒多年，強逼15歲兒子與生母性交，遭法院判囚29年。圖片來源／ingimage
新加坡一名4男子性侵年幼女兒多年，強逼15歲兒子與生母性交，遭法院判囚29年。圖片來源／ingimage

新加坡一名41歲男子性侵年幼的親生女兒多年，更強逼15歲兒子與生母性交。這名獸父面對17項控罪，包括強暴、嚴重性侵和非禮14歲以下孩童，及教唆他人強暴等，本周遭新加坡法院判囚29年，另打鞭24下。

據新加坡《聯合晚報》報道，這起駭人聽聞的性侵案發生在2015至2019年間，任職音響技師的被告與妻子和一對兒女住在政府組屋。家中幼女年僅9歲就開始被親父性侵，先後被非禮、強逼口交，到13歲時更遭強暴。

被告脾氣火爆行為暴力，女兒因害怕不敢反抗，雖然曾將被性侵一事告訴哥哥，但兩人因擔心被毒打而不敢告知母親或報警。

到2018年某晚，被告把當時15歲的兒子叫入臥室，指令他與當時醉得不省人事的母親性交。兒子被嚇壞並拒絕，但被告不肯罷休，生氣地重複命令。經常遭被告拳打腳踢的兒子不敢違抗，只好脫下褲子閉上眼睛上床，但因沒性經驗不知所措。被告於是上前移動妻子身體，「協助」兒子性侵生母，熟睡的妻子全不知情。

一直到2019年，女兒向阿姨求助，並在陪同下報警揭發系列性侵事件。

10月4日，法官宣布判決時指，被告可說是喪失基本人性，言語無法形容被告所犯下的極度可惡罪行。為保護受害的家庭成員，法庭下令傳媒不能報道任何可洩露受害人身份的資料，包括被告的名字。

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文章授權轉載自《香港01》

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