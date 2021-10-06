恐怖司機？計程車上大聊身家 下車驚覺不對勁她嚇到哭

國外一名女性戴西（Daisy）上月底在社群平台泣訴搭計程車不愉快的經驗，呼籲網友要小心「別洩漏太多個資」。

戴西提到當天她搭計程車回家，司機跟她聊天，她都不疑有他據實以告。最後司機得知戴西要下車的地點是她的住所，便跟戴西說他在附近也有一間待出租的房子，問她現在要不要跟他去看看。

戴西頓時覺得害怕，只好推辭朋友家裡等她，司機給了戴西手機號碼後還等她回撥。戴西謊稱稍後會打，下車後便趕緊跑到一個女性路人身邊，問對方能否假裝和她說話直到司機離開。

戴西表示之前計程車司機問她關於住家或其他問題時，她從未多加思索就會回答，因為「很多司機只是想在開車時與乘客愉快的交談，沒有歹念」，但經過這次遭遇她未來會格外警惕，不透露太多個人資訊，也警告其他人要留意。

戴西提到的計程車行則在留言中承諾會調查此事，找出言行不當的司機。