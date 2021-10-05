海外影視正夯 《魷魚遊戲》翻譯惹議

針對串流影視平台Netflix推出的韓劇《魷魚遊戲》爆火全球，收視紀錄被預計能登頂，Netflix全球電視主管巴賈里亞提到，一直在加倍投資海外市場，目標是讓劇迷能欣賞非美地區原汁原味的故事，一改影劇以北美文化為首的往例。但5日也傳出《魷》劇翻譯不完整，英文翻譯並未全盤了解該劇文化、與想表達的意涵，海外影劇收視體驗還有進步空間。

投資海外製播劇

根據《財富網》報導，Netflix推出的韓劇《魷魚遊戲》甫推出就全球收視火紅，上線頭4天就在美國地區位列第一，雖然還沒到前28天數據一覽，但連Netflix掌舵人、首席執行官薩蘭多斯都表示，《魷》劇會成為全球最受歡迎的影集，也是Netflix史上收視率最高，預期能刷新美劇《柏捷頓家族》寫下的8200萬觀影用戶數。

《魷》劇的火紅也說明Netflix的海外影視投資、製作效果斐然，Netflix全球電視主管巴賈里亞提到，公司有65%以上的用戶是美加地區之外，所以一直在加倍投資海外市場，目前她負責監督、投資40個國家地區的本地語言原創影視，她強調，目標是與當地創作者合作，盡可能把原汁原味的本土故事搬到其他地區、以及美加觀眾的面前。

美加收視口味轉變

據《商業內幕》報導，而除了《魷魚遊戲》、另外還有2大頂級海外影集，都證明Netflix的海外本土創作思維成功，就是夯劇法國影集《亞森羅蘋》、西班牙影集《紙房子》。前者收視用戶數飆破7600萬，暫居歷史第二，而《紙房子》都已經出到五季，單季最高收視的第四季也高達6500萬收視用戶。

《NBC新聞網》也指出，由於迪士尼與其他串流的發展，迫使用戶流失的Netflix選擇投資在海外用戶，而他們推出的5806部影劇中，高達2626部非英語作品，帶來了3倍多的海外訂戶。

《英國廣播公司》5日就報導，《魷》劇英文翻譯傷及觀影體驗，甚至誤解角色與幕後想傳達的意思，像是有一幕英文翻譯是「我不是天才，但我還是搞定了」，然而實際韓文是「我很聰明，只是從未有機會學習」，翻譯並未準確反映劇內想暗示的貧富差距，畢竟一部影劇背後都會加入本地現況的隱喻、或探討該地文化，這也是海外觀眾會想得知的部分，若本地語言翻譯失準，將直接影響到內涵與觀影體驗。

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