搶先湯姆克魯斯 俄演員導演將開拍首部太空電影

俄羅斯預定今天讓一名女演員和導演升空，希望搶先美國開拍全球首部太空電影。如果成功，這些俄羅斯人員將比美國男星湯姆克魯斯早一步上太空拍片。

美國「不可能的任務」（Mission: Impossible）系列電影男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）、美國國家航空暨太空總署（NASA）及太空探索科技公司（SpaceX）今年稍早曾宣將合作上太空拍電影。

法新社報導，俄羅斯37歲女演員尤莉雅佩雷西德（Yulia Peresild）和38歲導演克里姆斯彭科（KlimShipenko），預計格林威治時間8時55分（台灣下午4時55分）在哈薩克貝康諾太空發射場（BaikonurCosmodrome）升空。

他們將在資深太空人希卡普羅夫（AntonShkaplerov）引領下，搭乘聯合號（Soyuz）MS-19太空船升空，在國際太空站（ISS）展開12天的任務，拍攝電影「挑戰」（The Challenge，暫譯）。

先前這部電影的情節和預算大多保密，不過俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）透露，這是關於一個女醫師被派往國際太空站救太空人的故事。

克里姆斯彭科昨天穿著飛行服現身線上記者會，這位導演稱此片是「一場實驗」，他坦言「有些地方會成功，有些不會」。

他和尤莉雅佩雷西德預計在17日返回地球，過去6個月待在國際太空站的太空人諾維茨基（OlegNovitsky）也會搭乘太空艙一同回來。