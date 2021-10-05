平均壽命總是全球最高！日本人分享他們長壽的7個祕訣

日本人的長壽祕訣和養生之道，也許非常值得你我學習效仿。

一直以來，根據美國（USA）中央情報局（CIA）的《世界概況》（The World Factbook）調查報告，日本（Japan）總是平均壽命和人口預期壽命最長的國家，靠著發達的醫療保健和飲食習慣，總體預期壽命達83.7歲。

如今，目前還在世，1903年1月2日出生、118歲的田中加子，是當今世上最長壽的超級人瑞，她的人生不僅歷經一、二戰和工業革命、網路崛起的變革，也從明治橫跨到令和，迎來此生第5個年號。她家人曾分享，由於她不特別忌口，三餐也會正常吃，雖然行動不便但身體依然硬朗。

究竟，為什麼日本人經常能維持這麼高的壽命？《trafalgar》提出了研究和解答。

1、健康的飲食

日本的飲食，是西元前5世紀時，希臘（Greece）醫生希波克拉底（Hippocratic）就曾建議的完美範例，他對古希臘之醫學發展貢獻良多，故尊稱之為「醫學之父」，他自己在那個年代也活了非常長壽的90歲。

事實上，日本的飲食清淡而均衡，主食主要包含魚、稻米、全穀物、豆腐、味噌、蔬菜和海藻等，這些食物的飽和脂肪和糖分都非常低，同時富含維生素和礦物質，進而降低罹患癌症和心臟病的風險。

在這樣的習慣下，日本人的肥胖率低得驚人，根據統計，日本只有4.3％的人口肥胖，而英國（UK）為27.8％、美國則為36.2％的人口肥胖──肥胖是導致糖尿病、癌症、心臟病等致命疾病的主要原因。

此外，日本人從學生時代就非常重視飲食，並遵循著營養午餐指南，這能從小養成習慣，奠定健康的契機。

2、有意識的飲食

也許是因為工作忙碌而隨意吃飯、或許是癱在沙發配著電視填飽肚子，這其實是世上很多人都習以為常的壞習慣。

日本人有句俗諺，稱之「腹八分目」，字面意思是吃到八分飽，是一種日本的飲食健康觀念。

研究發現，生活在腸道中的微生物，會改變人的衰老過程，若腸道健康狀況不佳，會導致體內不同的發炎反應，這與中風、老人癡呆和心臟疾病等多有關係。

當吃得愈多，對身體造成的發炎壓力就愈大，大腦通常要20分鐘的時間才能識別自己吃飽了，所以日本用「腹八分目」來提醒自己禁止進食。

此外，份量少、吃得慢也是日本人的長壽祕訣，他們在用餐時，會將食物放在許多小的盤子上，並且全家一起吃飯，用筷子的飲食方式也讓進食過程變得較為緩慢，這也幫助腸胃消化。

許多長者就說，長壽的祕訣不僅僅在於吃了什麼，而是必須關注自己的飲食方式。

3、喝抹茶

幾個世紀以來，日本人一直保有喝抹茶的習慣，許多家庭都有大量的抹茶粉，也成了喝茶和料理上重要的食材。

研究發現，這種古老的茶飲富含抗氧化劑，可增強免疫系統並幫助預防癌症，它還有助於消化、調節血壓。

抹茶的神祕功效在於它的生產製程，由於摘取的都是幼葉，在還沒曬到太多陽光時就使用，增加了葉綠素和抗氧化劑之含量。

日本人每天喝茶數次，千年悠久的茶道歷史更是根深蒂固的重要文化。

4、積極的運動習慣

我們都知道，經常久坐會導致健康狀況不佳和壽命縮短，研究發現，由於生活方式不活躍，超過200萬的英國人將會在老年罹患4種以上的慢性疾病，而日本人則透過日常生活的運動來避免這樣的狀況。

好比說，大約98％的日本兒童會步行或騎單車上學，而日本廣播電台每天早上都會播放所謂的體操廣播，以及上班族的通勤方式，往往是步行、騎單車到車站，再站在火車上，接著走路往公司。

不僅如此，日本人習慣的跪坐姿也被專家視為保持健康的祕訣之一，因為這有助於保持力量和靈活性；而日本老年人也有不錯的運動習慣，我們經常可以在公園發現他們的身影。

5、世界一流的醫療保健

當然，提到日本人的長壽，這就絕對不能忽略掉他們非常出色的醫療保健。日本的醫療保健制度是世上最好的國家之一，自1960年代以來，政府支付了醫療程序的70％費用，更為低收入戶負擔了90％，在先進的醫學知識和設備下，日本成為了理想的養老之地。

日本政府採取了許多預防措施來照顧當地公民，例如在學校和工作場所進行例行性的健康檢查，加上日本公民平均每年會去看醫生13次，這也讓許多疾病的併發症很可能提早被發現。

值得一提的是，如果家庭狀況和健康條件許可，日本人許多家庭不喜歡將自己的長輩送到養老院，專家認為，晚年與家人同住的心理安定感，意味著生活會更快樂、更加長壽。

6、基因優勢

研究發現，日本人的長壽原因在於遺傳上的基因優勢。

兩個特定的基因──DNA 5178和ND2-237 Met，在預防某些疾病和延長壽命發揮著潛在的作用，它幫助抵抗成人發病的機率，也有助於抵禦腦血管和心血管相關疾病，但能否能讓這些基因發揮作用，一切都還是運氣。

7、活著的意義

日文的「Ikigai」，可以理解為「活著的意義」，這是日本人獨特的生活哲學，也是支撐著你我每天起床的動力，並帶著愉快又開心的心情生活。

這種生活方式在沖繩尤為盛行，這也是沖繩擁有許多長壽長者的關鍵之一。

他們相信，有一個目標對於實現生活至關重要，像是幫助他人、吃得好、被充滿愛的家人和朋友包圍就是如此。

他們甚至沒有「退休」的說法，而是寧願在晚年保持活躍，並非退休後完全終止所有的工作。

研究表明，有目的的生活，可以透過更好的睡眠和更低的慢性病發病率，來延長預期壽命。專家發現，退休會導致過早死亡，因為許多人會突然失去目標。如何帶著快樂和目標生活，就是最重要的事。

（作者／魯皓平 本文出自2021.10.2《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）