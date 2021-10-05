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非洲公園史上最鉅額28億捐款金主曝 網：只是他資產的九牛一毛

聯合新聞網 / 綜合報導
非洲公園收到史上最鉅額捐款。圖／取自twitter
非洲公園收到史上最鉅額捐款。圖／取自twitter

環境保育非營利組織The Rob and Melani Walton Foundation日前承諾捐款1億美元（約合新台幣28億元）給非洲公園，成為非洲保護區有史以來最大筆贊助

該筆捐款將用於非洲多處公園未來10年擴展計畫，以維持當地生物多樣性。部分資金將提供Legacy Landscapes Fund ，在接下來5年贈予安哥拉的伊奧納國家公園（Iona National Park）和剛果共和國的奧扎拉國家公園（Odzala-Kokoua National Park）。

The Rob and Melani Walton Foundation創辦人為全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）的財富繼承人羅伯森·沃爾頓（Rob Walton）與妻子梅蘭妮·羅曼-沃爾頓（Melani Lowman-Walton）。

許多網友對這次大手筆捐款感到驚訝，紛紛表示：「我想改名叫做非洲公園」、「這太棒了！當我幾年後有機會拜訪非洲幾年時，非洲應該會變得很不一樣」、「這只是羅伯森·沃爾頓淨資產0.15%。相當於年收入6萬美元（約合新台幣167萬元）的普通人捐贈96美元（約合新台幣2700元）。」

還有人擔心非洲政府可能會中飽私囊。網友則認為：「受贈的非洲公園（African Parks）是私人保護組織，財務相當透明，組織管理人是環保主義者，而非與腐敗政府同流合汙的商人。不要對非洲有偏見。」

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