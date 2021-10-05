全亞洲青年都掀「躺平熱」？其實，中日韓成因大不同

韓國最新數據顯示，15到29歲啃老族大增，這群人既不找工作、不繼續升學、也不準備考試。日本則早已出現「扭蛋父母」說法，年輕人把所有不順遂，歸咎於人生「扭蛋」在出生那刻一扭就決定。

至於中國，更是從「狼性」到90後集體「躺平」，這樣的用語也流行到台灣。為何全亞洲年輕人都走入這困境？

集合多家外媒分析，其實，由於中、日、韓三國社經發展階段不同，當地年輕一代看似都選擇「躺平」，背後關鍵成因各有不同。

韓國工資連番漲，導致年輕人被迫「躺平」

首先來看和台灣經濟發展最接近的南韓。最近，台灣勞動部規劃基本工資要再漲6%，已是連六漲，一些外界人士仍抱怨不如韓國。因為以韓國來說，2017年文在寅總統上台後，便連年上調基本工資，近兩年基本時薪已漲三成，以兌現當初改善年輕人低薪的政見。沒想到，善意的政策帶來苦澀現實，工資連番漲，正是導致韓國年輕人被迫「躺平」的關鍵之一。

據《韓聯社》今年7月統計，韓國當地已有兩成便利超商，放棄24小時營業模式，午夜至凌晨6點均歇業，正是不堪時薪提高帶來的虧損，也就此讓年輕人少了大夜班店員的打工機會。

同時間，文在寅政府7月中仍決議將上調明年度基本時薪，漲幅為5.1%，若再算上週末休息日工資，最低時薪約來到台幣264元；最低月薪則約合台幣4.5萬，聽來肯定讓台灣上班族羨慕不已。但其實已讓當地許多中小企業老闆，紛紛表示快活不下去。主因是疫情以來，當地餐飲、紡織等多種行業生意飽受衝擊，如果還要調薪，根本無法獲利，不少業者表示裁員甚或歇業勢在必行。

從此看來，當薪資提高，如果當地產業無法承擔，釋出給年輕人的工作機會反而大幅減少。據《亞洲日報》9月中公布的統計，今年5月韓國長期失業年輕人口為27.8萬人，正是因為疫情以來工作更加難尋。這其中，有近10萬人選擇「躺平」，不升學也不準備考試，比起去年同期大增2.5萬人，其中以專科以上學歷的男性更為主流。

不上班，改瘋借錢玩股票

縱然不少專家批評，為何不做些努力？畢竟27萬年輕失業大軍中，仍有8.5萬人選擇補習考公務員，只是在失業人口變多下，公務員飯碗競爭勢必更激烈。另外，這份調查並未統計失業人口投資比例，而近期韓國年輕人借錢玩股票，蔚為風潮，或許不少人選擇改做投資也說不定。

日本「扭蛋父母」名詞，說明當地貧窮世襲普遍

日本方面，由於日本經濟泡沫化早自90年代就開始，至今未有明顯翻轉。所以許多90年代就苦於低薪的人們，現已孕育出大學畢業的下一代。也因此日本流行的名詞「扭蛋父母」，背後反映的正是貧窮世襲，在當地已非常普遍的現況。

這從日本大學生瘋借錢就可看出線索。現在，只要用日文「学生ローン」（中譯為學生貸款）在網上搜尋，可以發現琳琅滿目的介紹資訊。而東京新宿高田馬場附近，更已出現「學貸街」，學生貸款專門店招牌滿滿是。這些金融業者口中的「學貸」，其實是信貸變形方案，不只支付學費，也能支付生活費，年利率卻高達17%。根據日媒《每日新聞》報導，即便利率高得驚人，近兩年常看到大學生在店前排隊等借錢。

據當地業者指出，不少大學生，是因父母突然被裁員；或出身單親家庭，家人收入本就低，他自己打工也扛不住費用的壓力下，只好出來借錢。

中產階級空洞化，連他們都負擔不了孩子學費

為何日本有這樣多大學生缺錢？專研教育政策的專家三輪定宣指出，主因是90年代日本企業因為經濟泡沫化，紛紛緊縮正職人力改採約聘，有一群人就此長期打工，即便景氣後來回復，也因多年做非核心職位，被排除在正職之外。這些人的工作不但缺乏保障，長期收入也很難負擔小孩大學學費。

而他更直指，日本在多年大學學費上漲、中產階級空洞化後，現在是連中產階級都常負擔不了孩子高昂的學費。而當地政府提供給學生的優惠學貸或獎學金，都相對有限，遠不及台灣，更加劇困境。

日本「學貸」年利率卻高達17%，讓年輕人只能輪迴在貧窮當中。達志影像圖／日本「學貸」年利率卻高達17%，讓年輕人只能輪迴在貧窮當中。達志影像

從這可想見，倘若揹學貸的大學生畢業後，沒有找到薪資夠高工作，未來每個月得用微薄薪水償還加上高利的學貸，成為月光族或繼續負債機率很高。也難怪，日本年輕一代，在發現生在好家庭的同學，可以輕鬆念大學；自己出身窮人家，愈念書還負債更多時，自然會認同「扭蛋父母」說法，覺得父母財力已決定自己一生，最近還延伸到聰明才智、長相都是爸媽給，不好就沒救，寧可躺平什麼都不做。

雖然日本一些專家認為年輕人只是太過消極；也有人主張加強教育補助，但會否導致大學生滿街跑，就業時仍一場空？因此至今針對解方仍未有共識。

中國人選擇躺平，是因互聯網產業不再風光

至於最早提出「躺平」說的中國，除了當地驚人的高房價、物價，以及「996」高工時文化讓年輕人覺得努力無用外，最近網上瘋傳一篇「消失的大廠夢」文章，也頗能反映當地人心境。

此文中透過一位在電商業工作的「雪麗」個案指出，如今即便是中國薪資最高的互聯網產業，內部大多只看到老將占滿肥缺。不僅20出頭的雪麗，再拚再努力也升遷無望，連她上一階的主管，也很難升遷。原因是這產業不再如當年高速發展，就不可能讓人力過度擴張。

而作者更進一步分析，曾經，當地精英可以在這些大廠一年或半年就升一職，但現在入行的人，30歲前可能就遇上職涯天花板，「他們注定很難在這裡複製一夜暴富、財富自由，反而會淪為高效的犧牲品」。既然如此，誰還會想奮力工作？

由此看來，中日韓年輕人選擇躺平，教育、薪資與產業內卷都是問題；台灣相較下，不見得最慘，但高房價低薪也相當辛苦。要這些國家的年輕人都奮起突圍，可能還是期待一個歡迎年輕人才、漲薪也不怕的全新產業崛起接班外，政府也別自以為聰明用錯政策，才是最好解方。

（作者／林士蕙 本文出自2021.10.4《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）