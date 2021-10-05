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星國小學畢業考出現「大魔王數學題」 學童一看大哭、嘔吐、掀桌好崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
星國小學畢業考出現「大魔王等級數學題」。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
星國小學畢業考出現「大魔王等級數學題」。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

新加坡9月30日到10月6日舉行小學畢業會考（PSLE），1日登場的數學考試難度堪稱「大魔王」等級，讓部分應試的12歲學童當場大哭、嘔吐、掀桌、或向監考老師乞求更多答題時間。當中有一題數學題在社群平台引發討論，許多公司行號甚至「借題發揮」主打自家商品。

難倒眾人的題目如下：

海倫（Helen）和伊凡（Ivan）擁有數量相同的銅板。海倫有一些50分銅板和64枚20分銅板，銅板重量為1.134公斤。伊凡有一些50分銅板和104枚20分銅板。請問：

1. 誰有較多銅板？多出多少錢？

2. 假設每枚50分銅板比20分銅板重0.0027公斤，伊凡的銅板最多有幾公斤重？

一名44歲的家長譚（Daphne Tan）表示，女兒在數學考試後哭著打電話給她，跟她說考試比預期的困難。譚指出：「我也哭了。因為我知道她很努力準備考試。」

不少品牌小編則趁機刊登「療傷文案」。好比姓名為海倫或伊凡的12歲學童到地中海餐廳用餐，就能免費獲得大甜筒；新加坡島嶼聖淘沙免費登島期限延長至明年3月底（註：不用付銅板喔）；華僑銀行（OCBC Bank）則說，海倫跟伊凡最後決定將銅板免費存入銀行ATM，結案。

新加坡 會考 數學

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