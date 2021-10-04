激勵年輕女孩 太空人芭比娃娃搭乘無重力飛機

一尊仿造義大利女太空人克利斯托佛瑞提（Samantha Cristoforetti）打造的芭比娃娃今天乘坐了無重力飛機，盼藉此激發年輕女孩追求在科學、技術、工程及數學領域的事業。

響應10月4日到14日「世界太空週」（World SpaceWeek）今年的女性主題，玩具製造商美泰兒（MattelInc）與歐洲太空總署（ESA）及克利斯托佛瑞提合作，打造這款擬真芭比。

克利斯托佛瑞提正在為明年4月的國際太空站（ISS）任務受訓。

有著克利斯托佛瑞提形象的芭比娃娃模擬了太空人出任務前的受訓過程，在德國的歐洲太空總署基地進行無重力飛機的飛行與漂浮訓練。

44歲的克利斯托佛瑞提在錄製的影片中說：「迷你的莎曼珊（克利斯托佛瑞提）經歷拋物線飛行，已經有了一些無重力經驗。」