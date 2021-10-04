在點滴注射異物害病患中毒 日黑心護理師謀殺20多人只因「嫌麻煩」

日本橫濱地方法院日前開庭，針對2016年發生的「大口醫院點滴殺人事件」進行審問。被告的護理師久保木愛弓遭到殺人罪起訴，而根據她的說法，至少有數十位病患慘遭毒手。

根據日本媒體「文春Online」報導，位於橫濱市神奈川縣的舊大口醫院，在2016年7月開始，安寧病房陸續出現了48位死者。由於死亡人數實在膨脹過快，讓院方一度懷疑有問題，但因為死者本來就都是高風險族群，於是沒有進一步追查。

直到後來，院內出現兩名狀況穩定的病患，卻還是離奇死亡的案例，才讓院方發現事態嚴重。患者在生前曾經表示血管及打點滴的手臂有疼痛狀況，而且還頭痛、上小便時大量出血。經過解剖後，確定這兩位死者都是中毒身亡。

經過追查之下，確定狠下毒手的犯人，就是擔任醫院護理師的久保木愛弓。久保木坦承，她會在保護點滴的塑膠膜中注入消毒劑「ヂアミトール」，除了會致命之外，痕跡也難以追查。至於她大部分時候的殺人動機，是因為嫌如果在值勤時碰上患者不治，和家屬解釋會很麻煩。而其中一位狀況穩定的病患，則是認為對方如果私自外出，自己會被追究責任，所以才決定痛下殺手。

日本司法單位以3人命案起訴久保木，然而根據她的說法，受害者可能高達20幾人以上。但由於那些人的遺體都已經火化處理，因此難以釐清。法院將在10月11日繼續開庭，進行被告人質問。