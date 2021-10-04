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駕GT-R狂飆30分鐘 澳洲醫生為救命危女嬰硬收多張超速罰單
超速駕駛往往是交通意外的禍因，但亦有不得不超速的時候。澳洲一名醫生日前為趕往救治患有支氣管炎的1歲嬰兒，駕駛Nissan GT-R狂飆30分鐘，成功拯救命危嬰兒，但事後就收到多張「超速罰單」。
綜合外媒報道，居於澳洲雷文斯索普（Ravensthorpe）、患有支氣管炎的1歲女嬰突然情況危急，呼吸困難至面色發青，任職醫生的米高（Michael Livingston）接到消息後，即駕駛愛車GT-R，狂飆30分鐘抵達現場。最後女嬰保住性命，被送往醫院治療，但米高則因超速收到多張罰單。
事後米高為GT-R向澳洲政府申請緊急車輛使用授權（Emergency Vehicle Status,EVS） ，即於緊急情況下，有EVS授權的私家車，可配備警示燈與警報器，且不受交通規則限制。但有關申請被當局以一系列理由駁回，當中包括「男性司機很有可能高速駕駛並從事高風險行為」。
米高表示會繼續向有關方面爭取，女嬰母親則相當感謝他，「如果不是米高，我的女兒未必活到今天。」
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文章授權轉載自《香港01》
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