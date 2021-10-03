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歐日合作探測計畫 飛行近3年傳回水星首批影像

中央社 / 巴黎2日綜合外電報導
歐洲太空總署（ESA）日前表示，歐洲和日本合作的水星探測太空船「貝皮可倫坡號」（BepiColombo）已傳回首批水星影像。美聯社
歐洲太空總署（ESA）日前表示，歐洲和日本合作的水星探測太空船「貝皮可倫坡號」（BepiColombo）已傳回首批水星影像。美聯社

歐洲太空總署（ESA）今天發表聲明說，歐洲和日本合作的水星探測太空船「貝皮可倫坡號」（BepiColombo）已傳回首批水星影像，水星是最靠近太陽的行星。

貝皮可倫坡號於2018年10月20日由阿利安5型火箭（Ariane 5）搭載發射升空後，展開90億公里、長達7年漫長航程，這也是人類第3度探索水星。

水星是太陽系中距離太陽最近、體積最小的行星，太空船無法從地球直飛水星，為避免被太陽強大引力捲入，必須採橢圓形路徑航行，貝皮可倫坡號此前已飛越地球1次和飛越金星2次，加上6次飛越水星，藉由星球引力助推並控制航向，預計2025年12月5日抵達水星軌道，屆時將釋出兩具探測器，從不同軌道探測水星的表面與磁場。

這是歷經將近3年後第一次飛越水星並傳回首批水星影像。聲明表示，貝皮可倫坡號配備的相機提供黑白影像。貝皮可倫坡號1日進行6次飛越水星的第一次飛越，利用水星的引力讓太空船減速，飛越高度為距水星上空199公里，並利用其中一部相機拍攝低解析度黑白照片。

由於貝皮可倫坡號抵達水星的夜側，不是拍攝的理想條件。影像顯示地區是水星北半球的一部分，包括巨大撞擊坑和數十億年前被岩漿淹沒地區。

太空船探測任務經理蒙塔尼翁（Elsa Montagnon）表示，「就太空船觀點而言，這次飛越毫無瑕疵，終於能見我們的目標行星，令人難以置信。」

歐洲太空總署表示，貝皮可倫坡號的探測任務將研究水星的所有層面奧秘，從水星核心至其表面、磁場以及外逸層，以深入了解這顆最靠近太陽行星的起源和演化。

水星是除了地球之外，唯一擁有磁場的繞太陽運行岩石行星。磁場是由液體核心產生，由於水星體積較小，水星的核心如今應該已經冷卻和固化，如同火星般。

水星的表面呈現極端現象，白天溫度高達攝氏約430度，夜間則為超冰凍的攝氏零下180度。

歐洲太空總署和日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）合作的此水星探測計畫，包含兩具軌道探測器：ESA的水星行星軌道探測器（Mercury PlanetaryOrbiter, MPO）與JAXA的水星磁層軌道探測器（Mercury Magnetospheric Orbiter, MMO）。這項探測任務是以義大利科學家貝皮可倫坡（Giuseppe 'Bepi'Colombo）命名。

太空 日本 義大利

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