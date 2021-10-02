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早稻田才女甘辭高薪秘書職 化身日本最正「魚店西施」

香港01 / 文．沉默是柑
擷自asanamori IG
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漁農業界似乎是男人的世界，畢業很少女性能忍受滿身腥臭的工作環境。然而，日本有一位女生，竟然主動辭去高薪的大企業社長秘書一職，跑去魚店工作，更因美貌而被稱為「魚店西施」。

1986年在名古屋出生的森朝奈家裡經營著漁業生意及餐廳，賣海產及料理。從小，她就跟著爸爸每日在名為「漁市場」的戰場打滾，為海產買賣、劏魚、運貨等工作忙碌著。看著爸爸的背影，她覺得很有型，更立志日後要繼承家業。高中畢業於當地名校金城學院高等學校，森朝奈考入了日本名牌大學早稻田大學的國際教養學部，該學部培養不少在跨國企業工作、精通外語的人材。

大學畢業後，森朝奈曾往奧克蘭大學商學院進修，習得一口流利英語，對她日後的事業大有幫助。回國後她進入一流電商企業樂天工作，憑著出色的待人接物態度、出眾外表及流利外語能力，得到樂天公司社長秘書的職位。後來她收到父親生病的消息，所以毅然辭去高薪工作，回到魚店繼承家業，更加一招救市，幫助魚店在疫情下大翻身！

在大約11年前，她收到父親生病的消息，毅然辭去高薪，放棄舒服漂亮的工作環境想回家繼承魚店。（BS-TBS）+21

原本父親並不贊成女兒放棄高薪厚職回到魚店幫忙，然而森朝奈用耐性及努力說服父親，並成功挽救瀕臨結業的魚店，現更擴充到有12間分店，是一個疫市奇蹟！

擷自asanamori IG
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文章授權轉載自《香港01》

高薪 早稻田大學 日本

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