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日本兩公務員把政府大樓變炮房 互傳email「如色情小說」
日本東京都政府日前召開紀律處分會議，公布兩名公務員被停職3個月，因為他們長時間用辦公室電腦發送私人電子郵件、交流「性愛」心得，甚至在政府辦公樓內發生性行為。
根據日本《富士新聞網》報道，52歲男主角負責東京奧運相關籌備工作，他和任職於福利保健局的49歲女公務員，被同事舉報長期使用辦公室電腦發送大量私人電子郵件。經調查後發現，兩人在2012年8月至2017年3月的5年間，使用辦公室電腦互寄281封非工作內容的電子郵件，部分提到關於「性行為的感想」，內容如色情小說，更透露兩人在2013年2月與9月曾在政府辦公大樓內「激戰」。
東窗事發後，女職員辯稱：「我無法拒絕，我是被迫與他發生肉體關係。」男子則否認有和對方發生性行為。東京都政府9月28日召開紀律處分會議，對2人作出3個月停職處分。
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文章授權轉載自《香港01》
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