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印度專家撰文 建議與台灣合作發展半導體產業

中央社 / 新德里30日專電

印度英文報紙「德干前鋒報」（Deccan Herald）今天刊登印度電子產業協會駐台人員的文章，文中建議印度政府與台灣合作打造半導體產業。

這篇文章題為「台灣能協助印度發展半導體產業」（Taiwan can help India build semicon industry），由印度電子產業協會（Electronics Industries Association ofIndia）駐台灣副主任馬尼克（Manik Kumar）執筆。

文章介紹，台灣的尖端電腦晶片生產能力獲得全球矚目，全球晶片產量逾6成來自台灣廠商，如台積電、聯電與旺宏電子等，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成晶片短缺之際，世界主要車廠都得請求台灣供貨。

馬尼克認為，打造穩定供應鏈是解決晶片荒的唯一辦法，印度對半導體的需求同樣與日俱增，與台灣合作看似是一個「具吸引力的選項。」

文章點出，雖然印度目前沒有完善的半導體產業生態系統，但除了晶片工廠外的其他組成部分卻存在於印度，比如說像英特爾（Intel）、超微（AMD）、聯發科（Mediatek）和谷歌（Google）等，都在印度駐點或開設實驗室。

文章說，在許多國際積體電路（IC）設計巨摯已開始在印度進行封裝測試（ATMP）業務的情況下，印度打造半導體產業之路實際上已展開。

馬尼克建議，印度應透過與台灣簽訂雙邊互惠協議，擬出一套策略性計畫，學習台灣的經驗、專業與技術。

他表示，印度有必要鼓勵民間業者參與打造半導體產業生態系統，作法包括連結國內沒有工廠的IC設計公司，並擬訂策略設立晶片製造廠。

文章說：「長遠來看，如果印度有意發展自己的半導體生態系統，台灣可以成為印度最好的朋友，從無廠的IC設計公司起步，逐步建立封裝測試能力，最後建造晶片廠。」

文章說：「如果印度可以從單一來源取得所有必要的經驗，那這個來源就是台灣。」

德干前鋒報是號稱印度矽谷的班加羅爾（Bengaluru）的最大英文報，馬尼克已在台灣居住10年，對台灣的資訊產業非常了解。

印度

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