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175人客機遭雷電擊中急墜幾百呎 乘客驚嚇尖叫艙內畫面曝光

香港01 / 撰文：卡洛兒
一輛俄羅斯客機飛至索契以北約180公里位置時，遇上嚴重氣流，機身搖晃得非常厲害，機上大人小孩都驚嚇得尖叫起來。（影片截圖）
一輛俄羅斯客機飛至索契以北約180公里位置時，遇上嚴重氣流，機身搖晃得非常厲害，機上大人小孩都驚嚇得尖叫起來。（影片截圖）

在高空三萬呎遇上雷擊，必定是驚嚇恐怖的經歷！俄羅斯一架載有175人的客機，日前起飛後被雷電擊中，在幾秒內如自由落體般急速下降幾百呎，幸最終成功緊急降落，全員平安。一段機艙拍攝的影片曝光，只見機身猛烈搖晃，機上乘客不斷尖叫，畫面驚險。

一架俄羅斯藍色航空（Azur Air）波音737-800客機，於上周六（25日）由葉卡捷琳堡（Ekaterinburg）起飛，原定飛往索契（Sochi）度假村，惟飛至索契以北約180公里位置時，遇上嚴重氣流，甚至被閃電擊中，導致客機急速下降。從影片可見，窗外突然有強光一閃，機身搖晃得非常厲害，機上大人小孩都驚嚇得尖叫起來。

機上乘客事後憶述當時情況，指飛機突然猛烈搖晃，其後像失去控制般急速墜下約4秒，瓶裝水及水杯在地上四處滾動，尖叫聲和孩子的哭聲響徹整個機艙，所有人都緊緊抓住座位或扶手，又稱大家紛紛跟自己的人生說再見，「大家都嚇壞了，還有人覺得是引擎被打到」。而機師只透過廣播說「不要驚慌，請繫好安全帶」，就再沒有廣播訊息。

幸好機師最終能穩住客機，重新爬升至安全位置，並緊急降落在克拉斯諾達爾（Krasnodar），機上全員平安。

延伸閱讀：

印尼三佛齊空難｜報告：自動油門或故障　導致機師失去對飛機控制

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文章授權轉載自《香港01》

俄羅斯 波音

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