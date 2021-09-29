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NASA露西號蓄勢待發 首訪木星特洛伊小行星

中央社 / 華盛頓28日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，將出動第一艘研究木星特洛伊（Trojan）小行星的太空船，收集關於太陽系45億年前形成的新觀點。

這個探測器以提供人類進化重要資訊的古老化石「露西」為名，取名「露西號」（Lucy），10月16日將從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地（CapeCanaveral Space Force Station）發射，它的任務是調查繞太陽運行的兩團岩石群，一團在木星軌道前方，另一團在木星後方。

「露西號」12年的航程將前往8個不同的小行星，先造訪1個位於木星與火星間「主小行星帶」（MainBelt）的小行星，接著再前進7個特洛伊小行星。

任務首席科學家萊維森（Hal Levison）告訴記者：「儘管它們在太空占的空間其實很小，它們彼此十分不同。舉例來說，它們顏色非常不同，一些是灰色，一些是紅色。」他說，這些差異告訴我們它們進入目前軌道前，在距離太陽多遠的地方形成。

NASA行星科學部門負責人葛雷茲（Lori Glaze）表示：「無論露西發現什麼，都會帶給我們有關太陽系形成的重要線索。」

「露西號」將從400公里外飛越目標物體表面，並利用太空船上的工具與大型天線調查目標物的地質，包括成分、質量、密度與體積。

太空 木星 太陽系 NASA

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