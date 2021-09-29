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氣候少女又開砲 諷刺各國領導人膨風

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
瑞典「氣候少女」童貝里出席氣候峰會時又開砲，諷刺各國政府只會開空頭支票。（photo by European Parliament via flickr, used under CC License）
瑞典「氣候少女」童貝里出席氣候峰會時又開砲，諷刺各國政府只會開空頭支票。（photo by European Parliament via flickr, used under CC License）

瑞典「氣候少女」童貝里不改犀利本色，在氣候峰會上狠酸各國領導人。她指出各國現在都只會開空頭支票而無實際作為，根本就是在殘害下一代人類。她也悲觀的認為，此次氣候峰會並不會取得突破性成果，而是和過去一樣，很多承諾、但很少實際作為。

根據英國《衛報》報導，上百名青年近日正在參加青年氣候峰會（Youth4Climate Summit），會中討論的決策將提供給稍後於11月舉辦的第26屆聯合國氣候大會作為參考。瑞典「氣候少女」童貝里也受邀出席。

在會議上，過去就以犀利口風聞名的童貝里，這次也絲毫不改本色，直接在會議上出言諷刺各國領導人。她直接模仿並重述各國政要關於氣候政策的論點，「重建美好、綠色經濟、2050碳中和等等等廢話，都是我們所謂領導人的用詞，那些看似美好但尚未成為實際行動的空頭支票」。

她更不客氣地指出，「人們的希望與願景正在溺死於他們的空口白話中」。

《路透社》指出，在如此嚴厲的指責下，童貝里也坦言，她對此次會議期待很低。她認為這次會議和其他會議無異，只會有很多討論但無實際作為。「政府們精心邀請一些青年來假裝他們有在傾聽，但實際上並非如此」。

瑞典少女童貝里2018年發起「為氣候罷課」活動引發全球關注，也成為氣候變遷活動的代表人物之一。她所引發的罷課風潮更在2019年獲得上百萬學生的響應，成功引起世界對氣候變遷的重視。

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