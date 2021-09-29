電視名人PO影片「加熱媽媽骨灰」 邊煮邊解釋網友感動落淚

英國52歲電視名人史賓斯（Louie Spence）26日在社群平台做出驚人之舉：在電磁爐上「烹煮」母親的骨灰。

史賓斯的母親2013年過世後，骨灰就一直埋在史賓斯的花園裡。最近史賓斯準備搬家，挖出母親骨灰罈時發現雨水滲入，罈中骨灰濕透，於是他將母親的骨灰倒入她生前使用的鍋子，用電磁爐低溫加熱烘乾，期間還倒了一點威士忌給她喝。

史賓斯上傳3段烘乾母親影片並解釋：「她最初火化時溫度大約是1000度，所以我認為（用電磁爐烘乾）會沒事，而且我剛放了威士忌進去，她應該會醉到沒意識。」

史賓斯的母親生前和他非常親近，還曾上節目跟兒子一起注射肉毒桿菌。史賓斯透露母親生前很不喜歡游泳，也不喜歡弄濕頭髮，他耗時幾天用電磁爐烘乾骨灰後指出：「原本淤泥狀的骨灰又變乾了！能再放回骨灰罈裡」。

不少網友對史賓斯的行為感到動容表示：「你為母親做的事很棒。我還跟我女兒分享這3段影片，希望在我離世時得到這種程度的愛！」、「一開始看到影片我笑到噴出茶，後來因為你對母親滿滿的愛而感動落淚」、「老天，史賓斯，你真的很棒！你總能設法突破困境。」