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夫婦喜獲雙胞胎女嬰 生日恰好跟2個女兒忌日同一天

聯合新聞網 / 綜合報導
夫婦喜獲雙胞胎女嬰。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
夫婦喜獲雙胞胎女嬰。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

印度女性巴嘉拉克希米（Bhagyalakshmi）和丈夫耗時近2年在生殖醫學中心求子，終於在今年9月15日喜獲雙胞胎女兒，而這一天恰巧是巴嘉拉克希米2個女兒的忌日。

巴嘉拉克希米在2年前的9月15日一場船難中痛失2個女兒及母親。當時巴嘉拉克希米的母親帶著2名外孫女搭乘遊船，前往鄰近城鎮的神廟，船卻在途中發生翻覆意外。

玻璃公司僱員巴嘉拉克希米和丈夫去年到生殖醫學中心求診，但疫情延宕了他們的計畫。今年總算透過試管嬰兒手術生下雙胞胎女兒。

巴嘉拉克希米稱雙胞胎是上天的恩典，自認非常幸運且幸福：「我們沒想到會生雙胞胎，這真是一份很大的祝福」

負責接生的醫生帕德瑪絲理（Sudha Padmasree）稱此案例頗具挑戰，但醫院全力支持這個家庭。帕德瑪絲理透露：「這對雙胞胎重量分別是1.9公斤和1.6公斤，都很健康。」

印度 試管嬰兒 雙胞胎 疫情 接生

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