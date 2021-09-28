買得起情趣用品卻付不出兒子扶養費？ 男辯好窮遭法官打臉

愛爾蘭一名男性日前聲稱自己面臨財務危機，因而拖欠兒子的扶養費，卻在家事法庭上被拆穿謊言。

該男性表示自己靠著每週203歐元（約合新台幣6500元）的社會福利金過活，但前妻委任律師指出該男性3月至7月間在網路情趣用品店消費金額超過400歐元（約合新台幣12974元）。

法官拉津（Mary Larkin）直指該男性滿口謊言：「如果你每週只有203歐元，就不會花這麼多錢買情趣玩具，而是會擔心食品以及其他帳單的費用。」

依法律規定，該男性每周須支付就讀小學的兒子45歐元（約合新台幣1500元）扶養費，但他目前只支付25歐元（約合新台幣810元）。拉津已將扶養費提高到每週80歐元（約合新台幣2600元），並須在10月7日前繳清所有欠款。