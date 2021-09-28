聽新聞
test
0:00 / 0:00
買得起情趣用品卻付不出兒子扶養費？ 男辯好窮遭法官打臉
愛爾蘭一名男性日前聲稱自己面臨財務危機，因而拖欠兒子的扶養費，卻在家事法庭上被拆穿謊言。
該男性表示自己靠著每週203歐元（約合新台幣6500元）的社會福利金過活，但前妻委任律師指出該男性3月至7月間在網路情趣用品店消費金額超過400歐元（約合新台幣12974元）。
法官拉津（Mary Larkin）直指該男性滿口謊言：「如果你每週只有203歐元，就不會花這麼多錢買情趣玩具，而是會擔心食品以及其他帳單的費用。」
依法律規定，該男性每周須支付就讀小學的兒子45歐元（約合新台幣1500元）扶養費，但他目前只支付25歐元（約合新台幣810元）。拉津已將扶養費提高到每週80歐元（約合新台幣2600元），並須在10月7日前繳清所有欠款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言