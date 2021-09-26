「全球公民線上演唱會」唱出貧富不均 頂級音樂人跨洲合作

音樂無國界、傳遞能量更不受限！全球樂壇26日焦點都在「全球公民線上演唱會」，這是由全球公民組織規劃的國際慈善活動，目的不僅是籌資金，更主要是向全球傳達重視貧富不均的議題，包含疫苗的不均。全球頂尖音樂人都加入這場24小時線上音樂會，如怪奇比莉與卡蜜拉會在紐約、紅髮艾德在巴黎表演，還有如南韓男團BTS則是錄播，可謂不分國界、共襄盛舉。

關注極端貧困議題

根據《英國廣播公司》報導，由國際組織全球公民所規劃的24小時線上演唱會，於台灣時間26日凌晨2點在巴黎開場，由搖滾爵士艾爾頓強在艾菲爾鐵塔前的表演揭開序幕，總計全球超過60位最頂級的音樂人、歌手，將共同接力合演一整天，而且地點遍佈各大洲，除了現場觀眾，預期至少數百萬人緊盯著線上直播。

這場線上演唱會目的是傳達正面能量與關心時事，全球公民組織提到，重點不只是從中的資金收入，也是要利用音樂界與歌迷的影響力，呼籲全世界關注貧富不均的議題，該組織宗旨是在2030年消除極端貧窮，同時也因應疫苗分配不均的時事，他們希望已開發國家領導人展現魄力，盼能募集到10億劑疫苗給最貧窮的幾個地區，並替4100萬處於極端飢餓的難民提供溫飽。

歌手六大洲開唱

事實上，首日在巴黎開場就有所成果，法國總統馬克宏就承諾，會加倍捐贈疫苗給貧窮國家的數量，預計達到1.2億劑，同時跨國公司如樂高、思科也都跟上慈善捐款。

而這次演唱會的舉行模式也與呼籲內容很有關，音樂人會分批在各大洲的線下舞台表演，加上部分地區的錄播，最後組成「線上接力」的模式，由各洲、各國音樂合作象徵著無遠弗屆的同心協力。

開場的巴黎除了艾爾頓強，還有紅髮艾德、嘻哈團體黑眼豆豆，卡司特別強大的則是紐約，由怪奇比莉與酷玩樂團領銜，珍妮佛羅培茲、新生代唱跳明星卡蜜拉，流行女聲卡拉超過20人，倫敦場則有老牌歌手凱莉米洛領軍。

另外在非洲拉哥斯、南美里約熱內盧、大洋洲雪梨、亞洲孟買也都有場，還有部分知名音樂人是以錄播形式登場，諸如南韓頂級男團防彈少年團（BTS）、傳奇樂隊綠日（Green Day）。

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