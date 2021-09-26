超大號議會：德國聯邦議院規模越來越大 

本屆聯邦議院擁有709名議員，已是德意志聯邦共和國有史以來的規模最大的。聯邦議院原本法定議席為598個。但沒增加一屆選舉，議席便增加一次。僅４年前的上屆選舉後，議席就增加了78個。

現在，議席增加似乎還沒到頭。等9月26日選舉結果出爐，若新一屆議會議員全部到場，出席全體會議，則總人數可能超過800，甚至將近 1000 。即使是現在，全球範圍內，也只有中國全國人大有更多代表，而該國人口幾乎是德國的17倍。

議席如此奇跡般的增加，蓋因於德國復雜的兩票選舉法。德國大選設299個規模相當的選區。誰在某選區中得第一票最多，便成為直接候選人進入柏林聯邦議院。

第二票則涉及政黨在選舉前確定的本黨候選人名單，299個選區的席位便經由第二票產生，一共598席。獲得的第二票的多少決定了各黨派在新一屆聯邦議院內的相對強弱關系。

同一項憲法訴訟有關

事實上，聯邦議院現已擁有明顯多於法定數量的議席，原因便在於俗稱的比例外議席（Überhangmandat）。當某政黨在某州獲得比通過第二票有權獲得的更多直接授權，便得到這一比例外議席。而鑑於大黨尤其有機會獲得直接授權，因此，多數比例外議席便常由它們拿到。例如，在 2017 年大選中，基民盟和基社盟組成的政黨聯盟獲得了總共 46 個比例外議席中的 43席。一眾小黨一無所獲，遂投訴聯邦憲法法院。

投訴成功了。聯憲法法院裁決現行選舉法違憲，要求修正。2013 年，修正法開始生效。新法設置了補償機制：未來，盡管仍有比例外議席，聯邦議院總席位可增至議會黨團的規模比例與通過第二票所得比例相稱的水平。其副作用：議席數量續增。2017年共產生65個補償議席。

議員越多，納稅人負擔越重

聯邦議院所有政黨都稱，這種情況必須改變。大家都擔心，僅由於空間局促，聯邦議院便會在某個時候竟至無法運作。聯邦議院綠黨籍副議長羅特（Claudia Roth）不禁問道：“召開全體會議時，眾位議員屆時該在哪兒入座？各議會黨團該在哪裡議事？” 她批評說，目前的選舉法直如“新後座議員采購計劃”。自民黨議會黨團總干事布施曼 (Marco Buschmann) 也對由此釋放出來的政治信息感到擔憂：“若政界本身都不能通過良好的選舉法做自我改革，又如何能可靠地宣傳改革？”

聯邦納稅人協會（ BdSt ）也在施加壓力。該組織敦促精打細算使用納稅人的錢。根據該協會的計算，與 598 席的原定規模相比較，目前共有 709議席的聯邦議院開支增加 3.33 億歐元；議席若為 800，則將增加 6.05 億；若是 900 議席，則增加開支 9.05 億。該組織在網上發出請願，要求“結束XXL（特大號）聯邦議院！”，呼籲將議席減至 500 。該組織主席霍爾茨納戈爾（ Reiner Holznagel ）表示，縮小聯邦議員規模必須是“新議會議程的首要事項”。

雖已有改革，但只是微小步伐。尤其是在本屆最大執政黨派——基民盟/基社盟那裡，改革熱情有限，原因就在於，它最能從現行選舉法中受益。去秋，聯盟黨和執政伙伴社民黨就一項變更達成一致，未來不再補償3席比例外席位；此外，部分比例外席位將計入相關政黨在其它聯邦州的名單候選人。不過，更大更動將從 2024 年起始能期待，屆時，選區數量將從 299 個減至 280 個，由此，議席數量亦會減少。

一議員代表 11.7萬公民

與他國議會相比，德國聯邦議院規模到底多大？正如前所述，只有中國全國人大規模更大，有2980個席位。當然，中國人大更像是橡皮圖章，而非真正的民意代表機構。更能說明問題的是與總人口的比例關系。德國人口約8300萬，中國約14億。這意味著，一名中國人大“議員”代表著47萬人，而一名德國議員僅代表11.7萬人。

同美國就更無法相比了。該國總人口約3.29億人，國會眾院議席為435個，這意味著，每一名議員平均代表了75.6萬公民。與此相比，奧地利的情況堪稱特殊之至。在該國，平均約5萬公民“共享”一名議員。該國議會縮減問題迄今不是議題。

在德國聯邦議院，相關改革一再拖延。為此，9月26日大選後，空間勢將比現在更為局促。增擴辦公室計劃已經擬定，但要到 2022 年方能完成。 2019 年，議長朔伊布勒 (Wolfgang Schäuble) 便已明智預告，屆時，當事人或會不得不先使用集裝箱救急。

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