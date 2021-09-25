「不覺得她被當人對待！」 布蘭妮前保安爆料24小時監控內情

美國樂壇天后Britney Spears要求解除其父「監護人」身份的官司在9月29日續審，有關她被指人身自由受盡剝削以及被虐待的內情陸續公開。最新曝光的「猛料」，是一名曾任她保安人員的人說，她所有通訊及行為都被報告及分享。他說：「我不覺得她被當成人來對待。」

繼2021年2月在FX及Hulu播出的紀錄片Framing Britney Spears後，再有一套跟進式紀錄片Controlling Britney Spears於9月24日在FX及Hulu播出。保安公司前僱員弗拉索夫（Alex Vlasov）就Controlling Britney Spears接受訪問。

他效力的保安公司Black Box Security Inc.與Britney團隊長期合作，因此獲得很多第一手資料。

他稱她手機所有撥出及接聽的電話、所有的短訊都被監控，睡房內裝有一部錄音機。根據加州法例，沒當事人知曉與同意，這麼做是犯法的。根據Controlling Britney Spears的內容，有180個小時的錄音記錄在檔，當中有Britney與男友及兒子的互動及內容。

在Britney將與法庭調查員見面前數天，他被上級要求將它們全部刪除，不過他覺得這樣很不妥，也不想刪除證據，於是私自做了一個「拷貝」。

監控滴水不漏

弗拉索夫稱他與保安公司總裁葉明（Edan Yemin）在2012至2021年緊密合作，從自己取得到的電郵、短訊、電話及會議內容，確認對她的監控是真的。他說，葉明知道自己在Framing Britney Spears一片中沒被提及，真的鬆一口氣。

當弗拉索夫被問及為何保安人員全天候24小時待在Britney身邊，他說這是「監護令」的一部分，以及他們的客戶是Britney的爸爸Jamie，不是Britney。

他也提及她的前經理人公司Tri Star Sports & Entertainment，稱公司的行政總裁與一名僱員，還有葉明，都對Britney的一舉一動瞭如指掌。

全無私人空間

包括Black Box及Tri Star等人有一個通訊群組，會將她的所有行為都分享出來、她與別人的親密關係被緊密地管理，在沒有群組中其中一人在場的情況下，Britney不可與人單獨待在她家中。

弗拉索夫稱，當Britney要求取用其iPhone，保安團隊成員會利用另一部iPad、加上她的iCloud登入資料，複製她在電話上所有動作，包括通話、通訊、FaceTime、筆記、瀏覽紀錄以及照片等。

當他被問及，保安團隊此舉是否合法時，他說Britney的律師都知情，這是為了她安全以及保護她。此外他也說團隊會獲得已包裝好的藥物，他們將它交到Britney手上，然後看着她在他們面前服用。

紀錄片排隊出街

Britney Spears「監護令」官司將來到重要時刻，在她29日再度出庭之前，一套關於她的紀錄片28日會在Netflix播放。21日發布一段僅有聲帶的預告片公開，片中是Britney於2009年1月21日凌晨12時29分致電律師的電話留言。

Britney Spears在華語圈又名「小甜甜布蘭妮」，但她的真實生活遠不如外界所認為的光鮮亮麗。她被父親Jamie監管長達13年，生活完全被控制，甚至被迫服藥及工作。Netflix製作的紀錄片，可說是她這段期間生活的調查結果。

正式要求「切割」

官司自2008年起，Britney因精神及情緒健康出現問題，法庭裁定Jamie成為Britney的監護人，擁有掌控她的生活大小事務及財政的權力。Britney在2021年6月23日要求法庭頒令結束父親的監護權，同時指出父親及監管團隊虐待她，包括強迫在她體內置入避孕器，阻以她懷孕。

她希望能贏得這場官司，開始自行掌控生活，也包括對自己總值6,000萬美元（約16億新台幣）的財產控制。

Britney在23日的法庭文件中首次指出，她父親的監管權應被移除。她之前已在聽證會已提出過這個要求，如今是正式向法官提出。

監管令仍在 非完全自由

Jamie在8月正式提出要求終止他對女兒的監管權，也否認自己在擔任監護人時有任何行為不當。當時外界將他的申請視為Britney已「重獲自由」，但嚴格來說這不是事實。

曾任檢察官的亨德森（David Henderson）預測29日將成事，不過法官在宣布前，可能想再聽聽一名調查人員的證詞。他也說，法官的宣布不等於Britney已完全重獲自由，因法院之前已裁定，她在人身上或經濟上無法照顧自己，監管令仍然存在。

導演也是她粉絲

紀錄片由導演卡爾（Erin Lee Carr）及記者Jenny Eliscu花於2年半時間攝製而成，調查施加在Britney身上的法律控制，以及她爭取自由的過程，直至8月Jamie同意放棄其監管人身份。卡爾稱片中沒有Britney的訪問，但觀看會看到她的自白。此外外界也預期，片中會爆出之前未曾曝光的內幕。

卡爾對《洛杉磯時報》說，凡是關懷女性、精神健康，或為Britney的粉絲的人。都應看這影片。卡爾本身也是Britney的粉絲。他稱想她喜歡這套影片，不過不知道在她來說怎樣才是會令她喜歡。

2021年2月一套名為Framing Britney Spears的紀錄片播出後，Britney說自己為此哭了兩週，對於影片令她所得到的注意感到尷尬。

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文章授權轉載自《香港01》