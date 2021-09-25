謝謝「梅媽媽」如救命恩人！敘利亞難民在柏林生根 阿富汗呢？

德國總理梅克爾（Angela Merkel）將於周日大選之後卸任，結束其16年帶領德國的工作，不論作為德國總理，還是歐洲當代最重要的一名領導人，近年其中一項最為人爭議的必然是接收難民的問題。2015年起的歐洲難民危機，不但使歐盟成員之間產生嫌隙，還引起自二戰以來最明顯的右翼民粹風潮。

作為21世紀在任時間最長、最具影響力的歐洲領導人，梅克爾以協商、基於規則的方式處理政治，也是重要旗手。在民族主義盛行，文化戰爭充斥政壇的今天，梅克爾盡量保持了包寬、不惡意敵對的政治美德，在國際社會贏得廣泛尊重。

2015年敘利亞內戰爆發歐洲難民危機，德國向敘利亞難民敞開大門，向外展示了德國慷慨、包容等西方民主社會的「典範素質」。德國亦是在一眾歐盟成員國中，接收了最多敘利亞難民的一國，數目逾100萬。

圖為德國總理梅克爾於2018年10月8日在德國法蘭克福法院，參加敘利亞難民了解德國憲法狀態的課程。當時德國已接收了超過一百萬難民。歐新社

5年過去，縱使少不了像另類選擇黨（AfD）等極右翼反移民聲音，德國社會所憂慮的「文化衝突」沒見特別嚴重；ISIS分子以難民身份混入發動恐襲的憂慮也沒有發生，德國社會算是已消化了這波移民衝擊了？

柏林裡的「小敘利亞」

來到德國的難民超過100萬，為各地注入了種族多元的面貌。在首都柏林的太陽大街（Sonnenallee）對於眾多敘利亞及阿拉伯裔移民來說就是「最接近家的地方」。阿拉伯移民都可以輕易地從商販買到熟悉的味道──清真肉、各式堅果、中東甜點……可找到合適他們風格的理髮店、服裝店，並到清真寺朝拜。在以往，這裏本為土耳其裔及黎巴嫩裔的聚居地，但現在更像一個「小敘利亞」。

根據，德國政府的最新數據，於2015及2016年來到的移民正漸漸融入德國社會，每兩人就有一人已有工作，另有逾65,000人已報讀當地大學或學徒課程。根據《衛報》報道，自2015年以來，抵達德國的人中有逾一萬人的德語水平已達入大學的要求。2015至2019年期間申請庇護的170萬人之中，逾五成已有工作並繳稅。

不過，仍不是所有敘利亞人都很適應在德國生活。55歲的木匠Monhammed Mando向彭博社記者表示，因腎病而未有找到適合工作，每當感到寂寞時就會去太陽大街走走，去「見見人」，同時懷緬在敘利亞的日子。他說因擔心身在約旦的太太及四名子女，沒有心情去學德語或融入德國。另一位敘利亞移民、28歲的Mustapha Naim現為一間保安公司工作，雖然很感激德國給他的一切，但不認為自己或將來的家庭會在德國生活，更希望在埃及開羅生活，希望下一代在穆斯林氛圍下成長。

「感謝梅媽媽」

調查又顯示，逾80%的小童及青少年難民表示，在德國校園找到歸屬感。的確，對於部分敘利亞的年輕家庭來說，默克爾當日敞開大門予以庇護，感覺就如救命恩人。有的難民夫婦更索性把新生子女命名為Angela、Angie、Merkel等，以表對默克爾的感恩之情，當中有的已五歲大。

儘管這些動人的移民故事比比皆是，但歐洲政壇的極右勢力卻持續；中東歐多國已在邊境築高圍欄，加強警力，也給土耳其和利比亞補貼，讓兩國收容或擋住難民。近日在阿富汗倉促撤軍，再度引發的難民問題馬上觸動歐洲各國神經，明拒接收。

「這裏有兩個故事：一個非常成功，另一個是極度失敗。」非政府組織「歐洲穩定倡議」（European Stability Initiative）創辦人Gérald Knaus向《紐約時報》表示，在難民問題上，默克爾在德國做了對的事，但在歐洲卻是失之交臂。

已開始為角逐連任準備的法國總統馬克宏形容：「歐洲自己應付不了如今情況所帶來的後果。我們須做好準備，保護自己免於大批移民湧入。」美聯社

誠然，2015年歐洲難民危機的真正影響還未完全浮現，這也許影響未來兩場歐洲的重要選舉：本月的德國大選及明年4月的法國大選。不論執政黨還是反對黨的候選人，都異口同聲誓言不會容許大量難民湧入。

已開始為角逐連任準備的法國總統馬克宏形容：「歐洲自己應付不了如今情況所帶來的後果。我們須做好準備，保護自己免於大批移民湧入。」而在德國，梅克爾黨友、基民盟（CDU）候選人拉舍特（Armin Laschet）所持立場亦跟2015年不同，表示：「我們不應發出訊號指德國有能力收容所有人。」

儘管在接收敘利亞難民的問題上，梅克爾政府當年做法不無可取之處──至少不少德國人都認可政府以人道原因對向難民伸出援手。事實上，在人口老化、低生育的社會現狀下，德國未來將跟眾多先進國家一樣，面臨勞動力不足的問題，因此引入移民和外勞也是填補勞動力的長遠之策。但如今，政治上承認接收難民是「做得對」，似乎只會招來政敵攻擊。

如今，阿富汗難民未有像當年敘利亞內戰時般一湧而至，德國國內對於難民問題的關切比起數周之期有所舒緩，在今次大選最關心的還是疫情下經濟復甦及氣候變化問題。不過，難以逃避的是仍有眾多阿富汗難民目的滯留在第三國等候收容。德國在梅克爾卸任後，仍然會面對大量有關接收難民的問題，在人道主義和文化威脅之間的掙扎未會隨着梅克爾時代過去而消失。

德國在梅克爾卸任後，仍然會面對大量有關接收難民的問題，在人道主義和文化威脅之間的掙扎未會隨着梅克爾時代過去而消失。圖為德國總理梅克爾在德國馬洛的馬洛飛禽公園內餵養澳大利亞吸蜜鸚鵡情景。美聯社

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文章授權轉載自《香港01》