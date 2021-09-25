快訊

科長遭爆特權給女兒打莫德納殘劑 台東衛生局：過程合程序

婚禮變悲劇！新郎被拋接失敗墜地下半身恐癱 新娘親睹崩潰

香港01 / 文．卡洛兒
從影片可見，婚禮現場氣氛高漲，新郎腓利門（Liviu Filimon）按照傳統被一堆男賓客拋高，惟第2次將他拋起時，卻失手未能好好接住。（影片截圖）
從影片可見，婚禮現場氣氛高漲，新郎腓利門（Liviu Filimon）按照傳統被一堆男賓客拋高，惟第2次將他拋起時，卻失手未能好好接住。（影片截圖）

結婚是人生一大喜事，但羅馬尼亞一個本來歡樂溫馨的婚禮，卻發生不幸意外，31歲的新郎在「婚鬧」中被拋高重摔落地，造成脊椎骨折，下半身不能動彈，新娘在旁邊全程直擊嚇呆。

這宗悲劇發生於上周五（9月17日），羅馬尼亞1對新婚夫妻在1個渡假村舉行婚禮，現場氣氛高漲，新人和賓客們都在跳舞狂歡。此時，新郎腓利門（Liviu Filimon）按照傳統被一堆男賓客拋高，惟第2次將他拋起時，卻失手未能好好接住，腓利門因而重摔在地，頭部率先着地。

新郎腓利門（Liviu Filimon）按照傳統被一堆男賓客拋高並接住。（影片截圖）
新郎腓利門（Liviu Filimon）按照傳統被一堆男賓客拋高並接住。（影片截圖）

賓客們當場呆掉，新娘亦在旁目睹一切，立即衝過去關心腓利門的傷勢。在醫護人員趕抵現場前，有人將新郎抱起並讓他坐在椅子上，但此舉卻被指令其傷勢加重。

賓客們當場呆掉，新娘亦在旁目睹一切，立即衝過去關心腓利門的傷勢。（影片截圖）
賓客們當場呆掉，新娘亦在旁目睹一切，立即衝過去關心腓利門的傷勢。（影片截圖）

腓利門其後被送往醫院急救，新娘與雙方家人則留在會場繼續宴客，醫生檢查後指出，新郎脊椎骨折，需留院接受治療，並接受進一步的檢查。據報腓利門雙手可以正常活動，但下半身仍處於癱瘓狀態，他已聯絡律師，不排除就傷勢向賓客提告。

延伸閱讀：

新郎蒙眼選老婆變強吻貌美伴娘 新娘狂笑有陰謀？

廣東新郎當眾撕誇張誓詞新娘超尷尬 結局神反轉

文章授權轉載自《香港01》

羅馬尼亞 婚禮 結婚 骨折

相關新聞

婚禮變悲劇！新郎被拋接失敗墜地下半身恐癱 新娘親睹崩潰

結婚是人生一大喜事，但羅馬尼亞一個本來歡樂溫馨的婚禮，卻發生不幸意外，31歲的新郎在「婚鬧」中被拋高重摔落地，造成脊椎骨折，下半身不能動彈，新娘在旁邊全程直擊嚇呆。

印度15歲女遭33男輪流性侵8個月 這招威脅手段逼她就範

案件始於少女透過社交媒體結交男友，未料她和男友見面時被性侵，男友更將過程拍下，再用性侵影片威脅少友和自己的朋友「見面」，男友的「朋友」在多個地點將少女輪流性侵，其後更有樣學樣用片段威脅少女，作出同樣事件，參與性侵男子不斷增加。

千年文物失竊30年 吉爾伽美什史詩泥板重歸伊拉克

一塊記載吉爾伽美什史詩的泥板30年前遭盜走，非法進口到美國後，2019年被司法部查扣。這件擁有3500年歷史的美索不達米...

英又一年輕女性遇害！屍體隨意拋路邊 再掀全國恐慌

英國倫敦28歲女老師莎賓娜．內莎（Sabina Nessa）日前被發現陳屍在離家不到5分鐘路程的公園內，據悉當時莎賓娜正從家裡前往附近酒吧見朋友，卻不幸在途中遭到一名陌生人殺害。由於倫敦近日頻頻傳出女性獨自走夜路遭謀殺的消息，莎賓娜一案不僅又一次震驚英國上下，也再度引發女性在公共場所的安全論戰。

影／小象受困盜獵者繩索圈套 獸醫乘直升機飛馳救援

肯亞日前一頭小象受困於盜獵者設置的繩索圈套，動保團體的獸醫則立刻搭乘直升機飛去營救，全程都被攝影機的鏡頭記錄下來。

繭居族的人生盡頭問題？日本「八零五零」極限家庭困境

2019年5月28日早晨，出現一名男子（50多歲）雙手持刀，攻擊正在神奈川縣川崎市多摩區登戶站附近等校車的小學生。突如其來的事件導致一名小學六年級的女孩和另一名送小孩上學的男子死亡，傷者多達18人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。