印度15歲女遭33男輪流性侵8個月 這招威脅手段逼她就範

印度發生1宗全國轟動的長期性侵案。1名15歲少女在8個月內遭到33名男子在不同地點性侵，案件引起全國民憤。

警方透露，案件始於少女透過社交媒體結交男友，未料她和男友見面時被性侵，男友更將過程拍下，再用性侵影片威脅少友和自己的朋友「見面」，男友的「朋友」在多個地點將少女輪流性侵，其後更有樣學樣用片段威脅少女，作出同樣事件，參與性侵男子不斷增加。

直至少女被阿姨察覺有異，追問下才揭發案件，惟她的家人竟想自行設計捉拿性侵犯，令少女在警方趕到前再被2名疑犯性侵。少女能認出33名疑犯，警方目前已拘捕其中26人，全都是年約20歲，當中2人更是未成年，警方正追捕其他在逃疑犯。

事發於印度中西部馬哈拉施特拉邦塔那市（Thane），警方日前接獲報案，1名15歲女學生報稱在8個月內被33名男子性侵。警方於周四（23日）已拘捕26名涉案男子，包括2名未成年疑犯。警方正追緝其餘在逃人士，案件將由1名女性助理警務處處長成立特別調查組專責處理。

警方交代案情時表示，少女最先在社交媒體認識主犯，和他網上交往發展成情侶。印媒消息指，主犯是21歲男子Vijay Fuke，在銀行做追債工作。印媒最初曾指2人是合意性交，但後來警方交代，疑犯是在1月29日首次性侵少女，並用手機拍下自己的獸行。

這條性侵片變成案件關鍵，主犯用片段威脅少女，又將片段分享給朋友觀看，再威脅她和其他被告、即其好朋友「見面」，少女在過程中再被多人性侵。警方指，少女男友和他的好友在不同地點至少輪流性侵她4至5次，之後他的朋友有樣學樣，繼續以性侵片威脅少女就範，案件不斷循環。

直到最近，少女被阿姨發現其性格變得怪怪的，懷疑她被人威脅，詢問下終於揭發事件。經不斷探問下，少女才肯透露被性侵經過，家人知道其遭遇後向當地社工求助，社工竟建議設計引出這班性侵犯。少女在周三（22日）約其中1名被告出來。家人等少女上車後，再乘三輪車尾隨，未料車輛行了一段路後熄火，他們這時才報警。少女之後將GPS發給家人，警方馬上按資料救出她，同時拘捕其中2名疑犯，可惜女生在過程中已再次被性侵。

由於少女幾乎能認出所有犯人，甚至能說出33名男子的名字，警方瞬速拘捕26人，年齡介乎16至23歲，主要來自中下階層，多數18至20歲，只有4人是20至25歲，當中有大學生、無業青年等。少女現時仍在醫院留醫，情況穩定。不過，有消息人士透露，部分疑犯是當地政治人物的親屬。

當地女性政治領袖到警局，就這宗大規模輪姦案抗議。擷自推特

疑犯們將被控於1月29日至9月22日期間，涉嫌性侵、反覆性侵、輪流性侵、性侵未滿16歲少女、干犯保護兒童免遭性犯罪等罪名。

馬哈拉施特拉邦立法會反對黨領導Devendra Fadnavis稱疑犯們的惡行非常噁心，要求將所有性侵犯判處最嚴厲的懲罰，而該邦針對女性的暴力事件有增無減，他希望當局確保不再發生這種可怕事件。

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文章授權轉載自《香港01》