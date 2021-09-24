激罕病例！男肛門射精、尿液有糞持續2年 睪丸痛5天終求醫

肛門竟然會射出精液？美國醫學期刊《Cureus》日前分享1宗個罕見病例，德州1名33歲男子出現「氣尿」及「糞尿」情況長達2年，更離奇出現肛門排出精液的情況，但他遲遲未有求醫，直至早前睪丸連續痛了5天才肯去看醫生。醫生檢查後，發現他患了「直腸前列腺瘺」，瘻管接通了直腸和前列腺，才會令兩邊排出的東西搞亂，但這個患者的症狀還是極罕見，最終要做手術將瘻管補修。醫生詢問下發現，病人曾因吸毒在醫院昏迷3周，推測是當時插導尿管（尿喉）時出錯所致，又坦言如果病人再拖延求醫，甚至有機會患上可致命的敗血症。

美國德州大學醫學部上月在醫學期刊《Cureus》發表名為「Rectal Ejaculation」（直腸射精）的奇怪案例，1名有吸毒史的33歲男子出現小便有糞便，精液從肛門排出的情況，醫生懷疑他的前列腺和直腸之間有不尋常連接，令大量精液直接通過直腸排出。

這名病人還出現「氣尿」、「糞尿」、肛門排尿等情況，氣尿即小便時尿液有氣體，糞尿即小便時會夾雜了糞便，不尋常情況持續長達2年。他最終因為睪丸連續5天疼痛，忍不住決定看醫生。

醫院檢查發現他有尿道感染情況、左邊罩丸管腫脹，前列腺中有1個「充氣結構」，懷疑是瘻管（Fistula），即體表皮細胞和內臟或深層組織之間形式的病理性管道，而這個瘻管令直腸和前列腺相連。醫生認為他是患了「直腸前列腺瘻」（rectal-prostate fistula），終透過為膀胱尿道造影證實這點，所以病人精液和尿液才會通過肛門排出，而糞便又經尿道排出。

最後，醫生通過外科手術，將連結直腸和泌尿乎統的瘻管封起，現時瘻管已消退，患者康復數月後可順利正常射精，但份量會輕度減少。醫生還提到，如果他還拖延治療，可能會反覆出現尿道感染、腎臟感染和可致命的敗血症。

直腸前列腺瘻每年每百萬人中只有5個病例，常見症狀是尿道感染，但精液由直腸排出在這當中仍然是個罕見症狀，正常的做法是要做手術修補瘺管去診治。

病人否認自己直腸曾受創及破損，惟醫生詢問下，發現他在2年前曾因吸食可卡因等毒品，在醫院昏迷了3周，這和他身體開始出現奇怪症狀的時間吻合，而留院期間他使用了Foley 氏導尿管（氣囊導尿管）。

導尿管正常用於昏迷、自然排尿出問題及手術前後的病人身上，需通過尿道插入，醫生相信這次個案病人，當時插尿管時出現錯誤，令導管氣球部分太早撐開，導玫留下1條連接前列腺及直腸的通道。報告認為使用導尿管有造成尿道損傷的風險，可能出現這類似罕見並發症，故希望醫護人員使用尿管時要小心。

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文章授權轉載自《香港01》