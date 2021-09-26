沉迷音樂和衣服…小學女老師背近百萬卡債 下海賣春讓工作飛了

信用卡或各類電子支付，使用上雖然方便，但因為缺乏真正花錢的感覺，時有消費者在缺乏節制下，讓自己欠下大筆債務。最近在日本，就有一起相關的社會案件。

根據日本媒體「文春ONLINE」報導，東京教育委員會在本月14日公布消息，表示一位27歲，擔任區立小學教師的A小姐，因為在2月時私下賣春，觸犯了日本的「賣春防止法」遭到逮捕。而A小姐在去年11月，其實就已經以同樣罪刑遭到逮捕，這回算是累犯被抓到。

報導指出，A小姐平常在學校表現沒有異樣，去年被捕時是以「生病需要休息」為由請長假，因此大家都沒有起疑。如今賣春的消息曝光，校方人員都很驚訝，校長甚至在接到逮捕消息的瞬間，震驚到一時語塞。

根據東京教育委員會的調查，發現A小姐在學生時期，就常常在音樂和衣服上花大錢，不只刷爆信用卡，還向金融機構借了不少錢。雪球越滾越大之下，欠債金額最後高達300萬日幣（約相當於新台幣76萬元），才會讓她決定下海還債。估計A小姐在被逮捕前，每週會接客兩次。然而這次被抓，不僅讓她失去了的教師工作，未來大筆的退休金更因此泡湯。