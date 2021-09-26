不動產家族遭滅門、屍體被扔大海 平成最殘忍兇殺案「北九州監禁事件」

日本「北九州監禁殺人事件」，是平成年間最駭人的殺人案件之一。其案件不只徹底毀滅了一個家族，中間殘忍的殺人手法，更是令人不寒而慄。

根據日本媒體「文春ONLINE」報導，本起案件的主要犯人松永太，本來出身於經營床鋪販售的家庭，日子過得還算富裕。然而松永在成人之後，行為卻逐漸脫序。他先是在有其他婚約的情況下，和不動產業者的千金緒方純子交往，弄到與本來的妻子離婚。後來繼承家業後，更強迫底下員工必須向自己親友推銷產品，如果不遵從，就會用電擊等手法虐待他們。

松永的暴行曝光後，成為警方緝捕的對象。於是他帶著純子在日本逃亡，並不斷威脅純子跟家裡要錢，否則就會施虐於她。同時他也繼續找尋其他詐騙受害者，例如一位名為虎谷久美雄的男子，就被他騙光財產，事後還慘遭松永殺害，屍體被絞碎、煮沸後扔到大海，虎谷還未成年的女兒則成為松永的奴隸。

後來，松永發現緒方家越來越付不出錢了，於是和純子密謀殺害緒方一家。他以緒方家5歲、10歲的小孩為人質，對他們施以監禁、電擊等虐待手法，讓他們一個個陷入發狂狀態，最後甚至為了從電擊痛苦中解脫，他們聽從松永的命令，與其他家族成員互相殘殺。總計上至61歲的純子父親，到年僅5歲的孩童，緒方家6人全都遭到殺害，且屍體都經過類似處理扔進海中，因此沒被任何人察覺，僅留下對松永唯命是從的純子一人。

這起案件直到2002年，當初受害者虎谷的女兒，才找到機會逃離松永家，向警方告發松永的行徑。緒方純子被捕後沉默多時，後來才決定公開一切事情的真相。最後，殺人不眨眼松永則被判處死刑，純子則被考量其犯案時已精神狀況不穩定，因此被判無期徒刑。